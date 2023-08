Bomb Rush Cyberfunk kommt auch für PlayStation- und Xbox-Konsolen

Bomb Rush Cyberfunk, das kommende Spiel von Team Reptile mit MajorJet Set Radio Vibes, kommt auch auf PlayStation und Xbox.

Mehr zu Bomb Rush Cyberfunk

Es wurde ursprünglich für Switch und PC mit einem Veröffentlichungsdatum vom 18. August angekündigt. Jetzt hat der Entwickler enthüllt, dass PlayStation- und Xbox-Spieler:innen nur zwei Wochen warten müssen, da der Titel genau zwei Wochen später, am 1. September, für ihre Konsolen veröffentlicht wird. Team Reptile beschreibt Bomb Rush Cyberfunk als eine Welt, in der “selbstgestylte Graffiti-Crews, die mit persönlichen Boostpacks ausgestattet sind, gegeneinander um die Kontrolle über die Straßen kämpfen”. Sein Thema, sein Gameplay und sein Kunststil erinnern alle an den Dreamcast-Klassiker Jet Set Radio, der im Jahr 2000 veröffentlicht wurde.