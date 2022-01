Blizzard kündigt ein neues Survival-Spiel für PC und Konsolen an

Blizzard Entertainment, Entwickler von StarCraft, World of Warcraft, Diablo und Overwatch, arbeitet an einem Überlebensspiel für PC und Konsole.

Über das Survival-Game

Dies kündigte der Entwickler diese Woche an. Das Überlebensspiel ohne Namen wird in einem völlig neuen Universum spielen, das nichts mit Blizzards bestehenden Fantasy- und Science-Fiction-Welten zu tun hat. Blizzards Überlebensspiel wurde in Form einer Nachrichtensendung zur Rekrutierung von Entwickler:innen auf der Website des Unternehmens enthüllt. So beschreibt Blizzard sein neues Spiel:

Blizzard begibt sich auf seine nächste Quest. Wir begeben uns auf eine Reise in ein ganz neues Universum, die Heimat eines brandneuen Überlebensspiels für PC und Konsole. Ein Ort voller Helden, denen wir noch nicht begegnet sind, Geschichten, die noch erzählt werden müssen, und Abenteuer, die noch erlebt werden müssen. Ein riesiges Reich der Möglichkeiten, das darauf wartet, erkundet zu werden.

Mehr Infos müssen noch kommen

Ein (Arbeits-)Titel, Release-Plattformen und Veröffentlichungsdatum wurden nicht bekanntgegeben, aber das Projekt klingt, als wäre schon einiges an Arbeit reingeflossen. Kurz nachdem die Nachricht veröffentlicht wurde, sagte Blizzard Entertainment-Chef Mike Ybarra auf Twitter: „Ich habe viele Stunden dieses Projekts mit dem Team gespielt und bin unglaublich begeistert von der Vision des Teams und der brandneuen Welt, in der die Spieler eintauchen können.“

Das neue Spiel wird Blizzards erste neue Original-IP seit der Einführung von Overwatch im Jahr 2016 sein. Es ist auch Blizzards erster Ausflug in das Überlebensgenre, der von Spielen wie Minecraft, DayZ, Don’t Starve und Rust populär gemacht wird. Der Entwickler hat eine Reihe von zuvor angekündigten Projekten in Arbeit, darunter Diablo 4, Diablo Immortal (mit einer neuen Klasse?) und Overwatch 2, aber nur eines davon – das Diablo-Mobile Spin-off – wird in diesem Jahr erwartet. Mal sehen, welchen Einfluss der Kauf durch Microsoft haben wird – was meint ihr dazu?