Remnant II: The Forgotten Kingdom DLC ab sofort erhältlich

Arc Games und Gunfire Games veröffentlichen heute Remnant II: The Forgotten Kingdom für PC, PS5 und Xbox Series X|S für 9,99 €. Hierbei handelt es sich um den zweiten Teil des dreiteiligen DLC-Bundles. Fans können das DLC-Bundle für 24,99 € erwerben, um Zugriff auf das DLC The Awakened King, The Forgotten Kingdom und den letzten Teil zu erhalten, der später dieses Jahr erscheinen wird. Besitzer der Ultimate Edition für Remnant II haben Zugriff auf alle DLCs ohne Zusatzkosten.

In The Forgotten Kingdom erfahren Spieler*innen die vergessene Geschichte des verlorenen Stamms von Yaesha und beschwichtigen den Zorn eines uralten Steingeists namens Lydusa. Sie folgen den Spuren von Folter, Verrat und Tod, die das Land und seine stolzen Tempeltürme heimsuchen, während Lydusas lebendige Steine durch die Ruinen einer uralten Zivilisation auf der Suche nach frischem Blut ziehen. Im neuen Handlungsstrang müssen Spieler*innen die Geheimnisse des verlorenen Stamms aufdecken, indem sie ein mysteriöses neues Gebiet von Yaesha erkunden.

An diesem fremden Ort betreten Spieler*innen neue Gewölbe, finden mächtige Ausrüstung – wie den neuen Archetypen, „Der Aufrufer“ – treffen unerwartete Verbündete und stoßen auf neue Bedrohungen, um etwas Frieden für das vergessene Königreich zu bringen.

Remnant II: The Forgotten Kingdom Features: