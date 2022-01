Diablo Immortal bekommt wohl eine völlig neue Klasse

Diablo Immortal – wenn es 2022 kommt – könnte eine noch nie dagewesene Klasse für die Franchise namens Blutritter enthalten. Mehr Infos bekommt ihr gleich hier!

Der Blutritter in Diablo Immortal

Wenn man Werte und aktuellen Zauberbeschreibungen, die von chinesischen Spieler:innen entdeckt wurden, glauben soll, gibt es in Diablo Immortal eine völlig neue Klasse. Anscheinend enthält die chinesische Version des Diablo-Handyspiels zwölf Zauberbeschreibungen, die Fähigkeiten für eine unangekündigte Klasse beschreiben. Zusätzlich zu den Zauberbeschreibungen entdeckte man auch ein unvollständiges männliches Charaktermodell sowie ein Schwert, das sich während der geschlossenen Beta des Spiels auf den Blutritter bezog. Die Dateien enthalten auch ein scheinbar potenzielles Klassenwappensymbol für den Blutritter, auf der offiziellen Website sieht man jedenfalls nichts von dieser Klasse.

Vielleicht ist der Blutritter aber auch nur eine andere Bezeichnung für den Kreuzritter oder sein Erzfeind (denkt an gefallene Paladine), wer weiß. Die Idee eines Blutritters passt sicherlich in die dunkle, gotische Welt von Diablo, und sie sind zuvor in Form von NSCs in der Franchise erschienen. Zwei Blutritter, Sir Gorash und Lachdanan, waren einst Teil der königlichen Garde von König Leoric, wobei Lachdanan tatsächlich den König tötete, sobald er nach Diablos Korruption verrückt wurde. Leoric würde später der Diablo III-Boss, der Skelettkönig, werden, während Lachdanan als Questgeber in Diablo I gefunden werden kann. Mal sehen, wann Diablo Immortal nach seinem holprigen Start tatsächlich erscheinen wird!