Blizzard Entertainment bringt Warcraft Rumble am 3. November 2023

Ursprünglich im Mai 2022 als Warcraft Arclight Rumble angekündigt kommt das neue Game am 3. November 2023 für iOS und Android.

Der Start wird mit der Eröffnung der BlizzCon zusammenfallen, die vom 3. bis 4. November in das Anaheim Convention Center in Kalifornien zurückkehrt, in der ersten tatsächlichen Offline-Veranstaltung der Convention seit 2019. Lange war es ruhig um das Game, aber jetzt wird es ernst. Mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels!

“Das erste Warcraft-Spiel, das von Grund auf für Mobilgeräte entwickelt wurde, ermöglicht es Ihnen, Miniaturarmeen zu bauen und zu befehligen, die aus Helden, Schurken und Kreaturen aus dem Warcraft-Universum bestehen”, so Blizzard. “Stellen Sie legendäre Charaktere aus der gesamten Warcraft-Geschichte ein – mit Jaina Proudmoore, Grommash Hellscream, Hogger und mehr -, während Sie Ihre Strategiefähigkeiten in einer Vielzahl von Gameplay-Modi auf die Probe stellen, sowohl allein als auch gegen andere Spieler. Jede Mission in der massiven Einzelspielerkampagne stellt ein eigenes, mundgerechtes strategisches Puzzle dar, das es zu lösen gilt, während tiefe Spieler-gegen-Spieler-Systeme, tödliche Dungeons und viele andere Gameplay-Modi viele Herausforderungen für Spieler aller Könnensstufen bieten.“