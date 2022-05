Blizzard hat neues Mobilspiel Warcraft Arclight Rumble enthüllt

Warcraft Arclight Rumble ist ein Action-Strategiespiel für Mobilgeräte, in dem sammelbare Warcraft-Minis in epischen Scharmützeln zum Leben erweckt werden.

Über Warcraft Arclight Rumble

Wir wussten es schon vorher, nun ist es offiziell! Warcraft Arclight Rumble (mehr auf der offiziellen Website) ist ein kostenloses Action-Strategie-Handyspiel, das wie ein traditionelles Warcraft-Strategiespiel mit einem niedlichen Hearthstone-Look und einem Schuss Tower Defense daherkommt. Darin wählen die Spieler:innen aus einer von fünf Arten von Anführern aus der Warcraft-Geschichte, um ihre Truppen oder “Minis” im Kampf zu befehligen. Dabei stehen euch Allianz, Horde, Wildtiere, Untote und Schwarzfels zur Auswahl. Ihr dürft im PvE- und PvP-Modus spielen und Gold verdienen, um mächtigere Diener einzusetzen, um Ziele wie den Sieg über einen Boss zu erreichen. Über 60 Charaktere aus ganz Azeroth sind insgesamt zu erwarten – auch Zauber gilt es einzusetzen.

Wie es sich für einen Strategietitel gehört, ist jede Figur eurer Armee entscheidend. Neben Magie wie Blizzard und Kettenblitzschlag solltet ihr die Schwächen eurer Feinde nutzen. Dabei kommt ein typisches System zum Einsatz: Fernkampf besiegt Flug, Magie besiegt Infanterie, Nahkampf schlägt Fernkampf und so weiter. So müsst ihr in Warcraft Arclight Rumble die einzigartigen Kräfte eurer Minis kombinieren, um ein schlagkräftiges Team zu erstellen. In verschiedenen Modi in der Einzelspielerkampagne, in epischen PvP-Schlachten, Koop-Spielen und mehr gibt es einiges zu entdecken! Der Titel kommt für iOS und für Android, und hier gibt es einen ersten Gameplay-Trailer dazu: