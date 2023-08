Warcraft Rumble: Der Stand der Dinge zum Handyspiel von Activision Blizzard

Langsam, aber stetig geht es mit Warcraft Rumble voran. Das nächste Warcraft-Spiel ist schon eine Weile in der Entwicklung – wie geht’s weiter?

Über Warcraft Rumble

Im Mai 2022 enthüllte Blizzard zum ersten Mal Warcraft Arclight Rumble, das nächste Handyspiel in der Serie. Über ein Jahr später hatte das Spiel Beta-Tests und erhielt Updates und Änderungen, einschließlich eines schicken neuen Namens – man hat Arclight einfach aus dem Namen genommen. Nun wird der Soft Launch in Richtung Philippinen gelenkt, es geht also voran. Als das Spiel zum ersten Mal angekündigt wurde, versprach Blizzard eine Einzelspielerkampagne mit über 70 Missionen sowie PvP-Matches. Das Spiel wurde verfeinert und poliert, doch am meisten Zuwendung bekam der PvP-Modus. Anfangs war es nur ein simples 1-gegen-1 mit einer Belohnung für den Sieger, doch mittlerweile gibt es viele Annehmlichkeiten. Dazu gehören Matchmaking, ein Leitersystem, Belohnungen und eine saisonale Struktur, wie es heutzutage nun mal üblich ist.

Warcraft Rumble läuft in einem sechswöchigen Zyklus ab, sowohl im PvE als auch im PvP. Im PvP ändert sich die vorgestellte Karte mit den Jahreszeiten, und bestimmte Regeln innerhalb dieser Karte ändern sich in einem zweiwöchigen Zyklus. Manchmal könnte ein normaler Wachturm zu einem furchterregenden Drachenturm mit AoE-Feuerschüssen werden, oder umgekehrt. Dieses etwas ungewöhnlich chaotische System soll das Meta-Game ständig durchmischen und jede Karte soll zu ihrer Zeit glänzen können. Somit nimmt man da das ewige Patchen, Neffen und Buffen von einzelnen Karten vorweg und macht es zu einem Mechanismus – ist das jetzt genial oder eher ein Reinfall? Anführerkarten im Spiel sollen nicht stärker sein, sondern eure Armee stärker machen, das ist die Idee dahinter. Irgendwann wird das Game weltweit für iOS und Android erscheinen – freut ihr euch drauf?