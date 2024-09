Black Ops 6 Multiplayer-Erfahrungsbericht zum neuen CoD-Spiel

Mit Black Ops 6 besinnt man sich abermals auf die Stärken der CoD-Reihe und liefert nach Cold War ein weiteres Shooter-Highlight. Als langjähriger Fan der Call of Duty-Reihe war ich gespannt, was der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 zu bieten hat. Ich wurde definitiv nicht enttäuscht. Schon der Einstieg ins Spiel war erstaunlich unkompliziert, und das nicht nur für Veteranen der Reihe wie mich, sondern auch für neue Spieleri:nnen. Das Spielgefühl war sofort vertraut, ohne sich abgenutzt anzufühlen, was sicher auch an der gelungenen Mischung aus altbekannten und leicht angepassten Spielmodi liegt. Diese bieten reichlich Abwechslung und halten die Matches spannend. Einzig mit dem neuen Modus „Kill Order“ muss ich mich noch ein wenig anfreunden. Er bietet eher taktische Gefechte, die das Tempo ein wenig reduzieren. Es gilt ein bestimmtes Ziel zu eliminieren und zugleich das eigene zu schützen, nur so gibt es genug Punkte. Der Rest ist eigentlich bekannt.

Tüfteln und Orientieren Ein schöner Aspekt ist der leicht überarbeitete Talentbaum mit wählbaren Spezialfähigkeiten. Dazu braucht es die richtige Kombination der drei Boni, welche dann einen vierten freischaltet. Hier kann man sich richtig austoben und tüfteln, welcher Mix am besten zum eigenen Spielstil passt. Besonders reizvoll ist die Entscheidung, welche Boni man auf dem Schlachtfeld einsetzen möchte. Das System ermöglicht es, das Gameplay weiter zu individualisieren, was jedes Match ein wenig anders macht und für anhaltenden Spielspaß sorgt. Besonders gut gelungen sind auch die neuen Karten. Sie passen perfekt zum Stil des Spiels und bieten ausreichend Raum, um das Omnimovement voll auszunutzen. Die Maps sind nicht nur gut durchdacht, sondern auch optisch abwechslungsreich und laden dazu ein, die neuen Bewegungsfreiheiten kreativ einzusetzen. Ob enge Gassen für kurze Feuergefechte oder weitläufige Bereiche für taktisches Vorgehen – die Karten bieten für jede Spielweise das richtige Setting. Besonders angetan hat es mir die Karte Derelict. Vielleicht weil hier meine erste Runde so erfolgreich war oder weil sie wie ein Zugfriedhof wirkt. Der Fokus liegt ganz klar auf schnellen und intensiven Gefechten. CoD beschränkt sich auf kleinere und mittelgroße Maps für maximal zwölf Spieler:innen, also 6v6. Dazu gibt es ganz neue und kompakte Strike-Maps für Face-Off Gefechte mit 2v2 oder 6v6 Settings. Ein besonderes Lob verdient das Matchmaking. Zwar gab es in der Anfangsphase einige kleinere Serverprobleme, doch bereits in der Beta laufen die Server nun weitgehend stabil, und das Matchmaking funktioniert schnell und zuverlässig. Langes Warten auf ein Spiel bleibt aus, und die schnellen Ladezeiten tragen zum dynamischen Gesamtpaket bei.

Black Ops 6 läuft auch seitwärts Das neue Bewegungsmodell namens „Omnimovement“ hat im Vorfeld für einige Verwunderung gesorgt, da es zunächst fast albern klang. Doch tatsächlich bringt es eine interessante und erfrischende Dynamik ins Spiel. Um Ecken schauen, um besser zielen zu können kennen wir schon. Jetzt kann aber auch seitwärts gelaufen werden und auf Tastendruck gehechtet oder gerollt werden. Ein echter Gewinn ist der Bewegungsradius am Boden. Nach einem Hechtsprung mit Drehung liegt man am Boden und kann mit dem rechten Stick 360 Grad in Beschuss nehmen. Das rettet aus so manch brenzliger Situation. Die Bewegungen sind nun insgesamt noch flüssiger und schneller, was dem Spiel beinahe einen Arcade-Charakter verleiht. Die rasante Spielweise sorgt für einen regelrechten Flow – sobald man eine Treffer-Serie hat, fühlt man sich nahezu unaufhaltsam. Umgekehrt kann eine Negativ-Serie das Spieltempo emotional nach unten ziehen, was dem Ganzen eine sportliche Komponente gibt. Das eigene Können wird in Echtzeit herausgefordert und verstärkt die Intensität jedes Matches. Natürlich gibt es auch allerhand Gerät, dass als Standardausrüstung oder Abschussserien-Belohnung eingesetzt werden kann. Von fahrbaren Drohnen bis Hubschrauber ist alles dabei.