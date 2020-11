Call of Duty Black Ops Cold War im Test – Geballte Action

Mit Call of Duty Black Ops Cold War entführt eine der beliebtesten Shooter-Reihen in den Kalten Krieg der 1980er Jahre. Activision steigt also in den 80ies Hype-Train ein. Als Kind dieser Zeit bleibt mir nur eines zu tun: ich applaudiere lautstark. So sehr ich mich über den Kleidungsstil dieser wilden Jahre wundere, übt die kulturelle Ästhetik doch eine große Faszination auf mich aus. COD Cold War drückt seinen Finger mit aller Kraft auf diesen Punkt. Männer mit Narben im Gesicht und Fliegerbrille, die im Geheimen operieren und die ständige Gefahr der Bombe machen vor allem die Kampagne von Call of Duty Black Ops Cold War zu einer kurzweiligen tour de force.

Der ehemalige Präsident Richard Nixon scheint Auftritte in audio-visuellen Medien gebucht zu haben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sein Gesicht schon in Filmen, Spielen und Serien gesehen habe. Allen voran natürlich sein körperloser Auftritt in Futurama ist in bester Erinnerung. So beginnt auch Cold War mit einer seiner Ansprachen. Bevor es mit der Kampagne so richtig losgeht, treffen wir ihn in einem dieser typischen Pentagon-Büros mit großem Holztisch in der Mitte, an denen die heiklen Einsätze der kleinen Special Ops Teams besprochen werden.

Im Sog der Story

Ein Element zeichnet die COD-Spiele seit Anbeginn der Reihe aus. Die Missionen entwickeln einen gewissen Sog, der durch die Schlauchlevel zieht. Auch wenn es meist mehrere Wege gibt, die durch eine Mission führen, handelt es sich bei den einzelnen Levels um sehr gut gestaltete Schläuche, die vor allem gegen Ende hin immer intensiver werden. Sowohl auf der akustischen als auch der optischen Ebene erhöht sich die Frequenz zunehmend. Das macht die Kampagne sehr kurzweilig und nach ungefähr sechs Stunden ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Ein großes Board für Beweise dient als Missions-Hub im geheimen Einsatzquartier in Ost-Berlin. Ähnlich einer Beweistafel, wie sie aus Krimi-Serien bekannt sind, gibt es Auskunft zu und über die Missionen.

In jeder können Beweise gesammelt werden, die den Ausgang beeinflussen oder erleichtern können. Vor allem die beiden optionalen Aufträge werden dadurch erleichtert. Diese können nur vor Beginn der letzten Mission in Angriff genommen werden und führen noch einmal an andere Schauplätze. Ihr schlüpft dabei in die Rolle anderer Team-Mitglieder. Dem Hauptcharakter Bell dürft ihr am Beginn eine Hintergrundgeschichte geben, die kleine Boni eröffnet. Schnelleres Nachladen oder Resistenz gegen Attacken zum Beispiel. Wer möchte, kann allen Informationen den Status Geheim geben und so ganz ohne Boni starten. Alles hat rudimentären Einfluss auf den Ausgang der Geschichte.

Ihr könnt zudem entscheiden, ob ihr optionale Ziele wie Informanten befreit, am Leben lasst oder zur Sicherheit der Mission eliminiert. Manches davon wird später aufgegriffen und verändert den Ausgang einer Mission. Dadurch entsteht wieder ein Gefühl der Freiheit, dass aber nicht mehr als ein Gefühl bleibt. Call of Duty Black Ops Cold War ist und bleibt ein geradliniger Shooter und hat nichts mit einem Rollenspiel gemeinsam. Wie aus anderen COD-Titeln bekannt, gibt es zwischendurch auch technisches Gerät und Fahrzeuge, die selbst gesteuert werden. Besonders angetan hat es mir ein Helikopter-Flug während des Vietnam-Krieges. Diesen manövriert man elegant durch Schluchten und Canyons, um am Ende die Bombe zu finden.