Black Friday: Diese Angebote wird es bei Nintendo geben

Nintendo UK hat einige der Spiele und Hardware-Bundles aufgelistet, die in seinem Black Friday-Verkauf erhältlich sein werden.

Black Friday <3 Nintendo

Obwohl das Unternehmen die Preise, für die es jedes Produkt verkaufen wird, noch nicht bestätigt hat, hat es zumindest die Produkte identifiziert, die rabattiert werden sollen. Hardware-Bundles umfassen ein Super Mario Bros Wonder-Bundle, das mit einer Mario Red Edition Nintendo Switch OLED, einem digitalen Download-Code für Super Mario Bros Wonder und einem Mario-Softspielzeug geliefert wird. Nintendo wird auch seine kürzlich veröffentlichten “Aloha Edition” Animal Crossing Switch Lite-Systeme günstiger anbieten, die auch in Bundles mit Melinda- und Tom Nook-Plüschies erhältlich sind.

Ein weiteres Paket wird eine Switch, eine Kopie von Nintendo Switch Sports, einen Beinriemen und eine Wasserflasche enthalten. Nintendo wird auch Waren wie Lego Super Mario-Produkte, Kopfhörer, Headsets und die Kirby School Collection, die aus Schreibwaren und anderem Zubehör besteht, rabattieren. Im eShop werden auch zahlreiche Spiele im Rahmen des Black Friday reduziert. Laut Nintendo wird dies auf zwei Termine verteilt, wobei einige Spiele ab dem 16. November um 15 Uhr und andere ab dem 20. November um 15 Uhr mit Rabatten angeboten werden. Alle Angebote enden am 2. Dezember.

Ab 16. November 2023:

EA Sports FC 24

Disney Dreamlight Valley – Ultimate Edition

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Gold Edition

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Sonic Superstars

No Man’s Sky

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Persona Collection

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe

Ab 20. November 2023: