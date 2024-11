Black Friday bei Nintendo: Ab sofort bis 1. Dezember 2024 sparen!

Nintendo Europa hat seinen Black Friday-Verkauf nun online gestartet. Über 2.000 Spiele werden nun günstiger angeboten!

Über Nintendos Black Friday

Die Black Friday-Aktion läuft bis zum 1. Dezember und beinhaltet laut dem Plattforminhaber grandiose Einsparungen. Zu den vorgestellten Rabatten gehören EA Sports FC 25 (50 % Rabatt), Kirby und das Vergessene Land und Super Mario Odyssey (jeweils 33 % Rabatt) und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (30 % Rabatt). Es gibt einen Bereich für besonders günstige Spiele, der etwa Lego City Undercover (92 % Rabatt), Nickelodeon All-Star Brawl (90 % Rabatt) und Worms Rumble (90 % Rabatt) umfasst. Hardware, Zubehör und Abonnements werden auch im Verkauf angeboten, der auf der My Nintendo Store-Website und im Nintendo eShop läuft. Auch für den Black Friday gibt es Einsparungen von bis zu 30 % auf Lego-Sets.

Auf der Abonnementfront erhalten alle, die eine 12-monatige Nintendo Switch Online- oder Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Einzelmitgliedschaft kaufen oder verlängern, einen 12-monatigen Bonuscode, der einem Freund geschenkt werden kann. Die Codes werden innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf per E-Mail zugestellt und sind bis Ende Januar 2025 gültig. Während der Black Friday selbst erst am 29. November stattfindet, startet der Plattformbesitzer seine Weihnachtsangebote früher, wobei die Online-Angebote “nach dem 19. November” im Nintendo eShop und My Nintendo Store eingeführt werden. Die Black Friday-Angebote von PlayStation sind dabei frühzeitig bekannt geworden.