Bis zu 45 % auf E-Bikes sparen? Geero macht’s bis 31. Juli 2024 möglich!

Richtig gelesen: Geero veranstaltet anlässlich seines achtjährigen Jubiläums einen Sale, der bis zu 45 % Rabatt verspricht. Schnell sein!

Ab sofort und nur bis inkl. 31. Juli 2024 gibt es einen Sale, anlässlich des 8-jährigen Jubiläums des Herstellers! In diesem Zeitraum bekommt ihr ein Geero E-Bike bis zu 45% reduziert, ab nur 1.535,- Euro. Was erwartet euch mit so einem Pedelec? In unserem Test des Geero 2 Original kommen wir zu dem folgenden Schluss:

Über Geeros E-Bikes

Die Anschaffung eines E-Bikes will wohl überlegt sein, gar keine Frage. Doch was ihr mit diesem Kauf alles bekommt, von einem reinen Fortbewegungsmittel über ein starkes Stück Technik bis hin zu einem völlig neuen Radfahr-Gefühl, ist nur schwer zu beschreiben! Mit einem Geero 2 Original haben wir vormals für den Alltag undenkbare Steigungen und Distanzen ganz einfach überbrücken können. Dadurch, dass ihr das E-Bike auch ganz ohne Unterstützung verwenden könnt, tut auch ein leerer Akku dem Erlebnis keinen Abbruch. Bis es soweit kommt, müsst ihr aber eine schöne Strecke fahren, bis zu 100 km sind hier möglich! Gemeinsam mit dem auch für Ungeübten machbaren Aufbau, einer hervorragenden Verarbeitungsqualität, dem wirklich schicken Äußeren und coolen Kniffen für den Alltag wie etwa der entnehmbare Akku erwartet euch hier ein Produkt der Sonderklasse, das kann man gar nicht anders bezeichnen.

Dass hiesige Qualität aber auch ihren Preis hat, überrascht nicht, und selbst mit Aktionen werdet ihr bei einer solchen Anschaffung leicht über 2.000,- Euro los (die UVP liegt darüber). Das gilt es natürlich stets mit dem eventuellen Nutzen und Mehrwert abzuwägen, und letzten Endes müsst ihr diese Entscheidung selbst treffen. Ich kann nur sagen: Es macht richtig Spaß, mit einem ordentlichen Fahrrad zu fahren, und umso besser, wenn das bei Bedarf weniger anstrengend ist. Gerade in hügeligen Gegenden im ländlichen Gebiet ist man mit einem herkömmlichen Drahtesel vielleicht nicht gerne täglich unterwegs. Doch das Geero 2 Original und all seine Schwestermodelle schicken sich an, um genau an diesem Umstand etwas zu verändern. Ich empfehle euch auf alle Fälle eine Probefahrt bei Geero, denn das Fahrgefühl alleine lohnt sich wirklich!

Also, was meint ihr: Wäre der Sale etwas für euch? Schaut auf der Geero-Website vorbei und entscheidet selbst!