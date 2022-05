Bidirektionaler Sprachübersetzer Pocketalk Plus verbindet Menschen

Mit Pocketalk Plus, einem ganz eigenen Gadget, könnt ihr euch in fast jeder Sprache verständlich machen. Wie das aussieht, seht ihr gleich hier!

Über Pocketalk Plus

Pocketalk bietet einen bidirektionalen Sprachübersetzer, mit dem Benutzer:innen bis zu 82 Sprachen als Eingabe und ebenso viele als Ausgabe in beliebigen Kombinationen übersetzen können. Dank seines eleganten und kompakten Designs passt das Gerät in jede Tasche. Die Bedienung ist besonders einfach: Zielsprache auswählen, Taste drücken, sprechen, und die Übersetzung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ein Klick auf den Bildschirm, und die Antwort des Gegenübers wird innerhalb von Sekunden übersetzt. Die Pocketalk-Technologie nutzt die besten Übersetzungstools der Welt und erkennt regionale sprachliche Besonderheiten oder sogar Slang, um Fehler zu vermeiden. Dank Speicher für bis zu 10.000 verschiedene Übersetzungen lassen sich die häufigsten Sätze leicht wiederfinden. Gerade in Verbindung mit einer AR-Brille wäre das schon ein ganz cooles Feature!

Außerdem ist das Gerät mit einer Kamera ausgestattet, mit der sich Texte (Schild, Menü etc.) direkt übersetzen lassen. Die integrierte SIM-Karte ermöglicht zwei Jahre lang unbegrenztes Surfen in über 130 Ländern – für ganz entspanntes Reisen! Hier gibt’s noch die Funktionsmerkmale und die offizielle Website von Pocketalk Plus: