Bethesda sagt: Starfield wird in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen

Bethesda hat wiederholt, dass es beabsichtigt, in der ersten Jahreshälfte das Xbox-Konsolen-exklusive Starfield zu veröffentlichen.

Die Erklärung wurde auf einer neu gestarteten Support-Website für das Todd Howard-RPG veröffentlicht, die erst vor kurzem live ging. “Starfield kommt in der ersten Jahreshälfte 2023 exklusiv auf Xbox Serie und PC an”, heißt es. Weiters wird das Spiel auch für PC- und Cloud-Streaming veröffentlicht. Regisseur Todd Howard präsentierte das erste Gameplay in einer 15-minütigen Enthüllung auf dem Xbox and Bethesda Games Showcase im vergangenen Juni, kurz nachdem der Titel von diesem Jahr auf die erste Hälfte des Jahres 2023 verschoben worden war.

Später im Jahr 2022 behauptete er, die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, sei schwierig, “aber es war das Richtige” und Bethesda habe mit “den Top-Ingenieuren bei Xbox” zusammengearbeitet, um das Spiel auf Konsolen so richtig zu optimieren. Die Übernahme von Bethesda durch Microsoft bedeutet, dass die zukünftigen Spiele des Studios nicht auf PlayStation-Konsolen veröffentlicht werden, aber Howard behauptete, der Entwickler habe bereits eine Geschichte der Veröffentlichung exklusiver Xbox-Inhalte seit dem Jahr 2002 mit The Elder Scrolls III: Morrowind. Nun denn, hoffen wir, dass dieses Space Opera-RPG die lange Wartezeit wert sein wird! Mittlerweile wissen wir ja auch, worum es gehen wird, und ein wenig Gameplay sowie das Diplomatie-System kennen wir ebenfalls. Was sagt ihr zum Game?