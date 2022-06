15 Minuten Gameplay von Starfield, dem neuesten Bethesda-Kracher

Bethesdas neue IP Starfield spielt natürlich im Weltraum, in dem die Spieler:innen die Rolle einer letzten Gruppe von Entdeckern übernehmen.

Mehr über Starfield – endlich!

Das RPG, das von Game Director Todd Howard als “Skyrim im Weltraum” beschrieben wird, wird sowohl in der First- als auch in der Third-Person spielbar sein, aber in erster Linie in der First-Person. In den frühen Phasen des Gameplays kommen wir auf dem Mond von Kreet an, nur einem von mehr als 1.000 Planeten, zu denen die Spieler:innen fliegen und frei erkunden können. Angetrieben von Bethesdas neuer Creation Engine 2 zeigt das erste Starfield-Gameplay eine Figur, die sowohl in der First- als auch in Third-Person-Ansicht frei herumläuft, Ressourcen sammelt und Kreaturen findet, die auf den zahlreichen Planeten wohnen. Hier ist der Trailer für euch!