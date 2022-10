Neues Video zu Starfield: Todd Howard erklärt das Diplomatie-System und mehr

Das ambitionierte Starfield -Projekt wird immer toller: So groß wie noch nie , so frei wie noch nie – und anscheinend kommen auch neue Systeme zum Einsatz! Hier gleich das Video für euch:

Mehr über Starfield

Starfield hätte eigentlich am 11. November 2022 herauskommen sollen, aber nach einer Verzögerung (bereits im Mai kommuniziert) wird der Titel jetzt irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erwartet. Nun teilte der Executive Producer von Bethesda, Todd Howard, mehr über das Game mit. Beispielsweise spricht er über den Bezug zur Wissenschaft, er meint, der Titel ist „harte Science-Fiction“. “Wir standen wirklich auf Kraftstoff und wie der Schwerkraftantrieb funktioniert”, sagt Howard in dem Video. “Und ich lese Papiere über Quantenphysik und dergleichen – du beugst den Raum, du bringst den Raum zu dir – faszinierend.“ Verschiedene Versuche führten dazu, dass den Schiffen der Treibstoff nicht ausgehen kann – stattdessen werden Schiffe darauf beschränkt, wie weit sie in einem einzigen Durchgang reisen können.

Howard sagte auch, dass Starfield zu “einem klassischen Dialogsystem im Bethesda-Stil” zurückgekehrt ist, wenn auch in einem viel größeren Maßstab als in früheren Spielen. Insgesamt kommen im Spielmehr als 250.000 Dialogzeilen vor, und das mit einem überarbeiteten Überzeugungssystem. Howard sprach das Überzeugungssystem bereits im Mai an und sagte, es “fühlt sich an, als würdet ihr ein Gespräch führen, in dem ihr tatsächlich versucht, jemanden von etwas zu überzeugen”, aber dies ist das erste Mal, dass wir es in Aktion gesehen haben. “Es fühlt sich an, als wäre es Teil des Dialogs, aber ihr gebt Punkte aus, um [NPCs] zu überzeugen”, sagte Howard. Mal sehen, ob der Rest des Spiels genauso ambitioniert sein wird – Bethesda-Spiele haben ja nicht den besten Ruf bezüglich Bug-Freiheit und mehr. Warten wir’s ab, wenn der Titel 2023 erscheint!