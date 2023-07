Begleit-App zu Disney Lorcana Trading Card Game für Smartphones veröffentlicht

Ravensburger zeigt erstmalig die Disney Lorcana Trading Card Game Begleit-App, die ab sofort im Apple und Google Play Store erhältlich ist.

Mehr zu Disney Lorcana

Luminari, haltet eure Tintenformer bereit! Die offizielle Disney Lorcana Trading Card Game Begleit-App wurde soeben von Ravensburger veröffentlicht, und zwar schon vor der langerwarteten Veröffentlichung der Produkte im Einzelhandel im August. Die kostenlose App ist ab sofort für iOS- und für Android-Geräte verfügbar. Sie enthält eine Kartendatenbank, eine Funktion zum Deckbau, Spielerklärungen und noch vieles mehr. Die Begleit-App enthält zum einen eine Übersicht aller Karten und zum anderen bietet sie für die Nutzenden die Möglichkeit, einen Überblick über ihre eigene Kartensammlung zu erhalten. Außerdem kann eine „Wunschliste“ an Karten angelegt werden, die die Nutzenden noch gerne zu ihrem Deck hinzufügen wollen. Die Deckbau-Funktion bietet Trading Card Game-Fans die Möglichkeit, eigene Decks direkt auf ihrem Smartphone zu erstellen und zu verwalten.

Weitere Highlights der App sind die einfach zugänglichen Spielerklärungen und Videos, eine Legendenzähler-Funktion und die neusten Nachrichten und Updates von Disney Lorcana. Die App kann im Apple App Store sowie im Google Play Store heruntergeladen werden oder auf DisneyLorcana.com. Das Interesse der Fans am neuesten Sammelkartenspiel wächst stetig weiter und der Erstverkaufstag rückt immer näher. Die Besuchenden der Gen Con, die von 3. bis 6. August 2023, in Indianapolis (USA) stattfindet, haben weltweit als erstes die Möglichkeit, das Spiel am Ravensburger Stand auszuprobieren und zu erwerben. Das komplette Sortiment an Produkten und dem zugehörigen Zubehör findet ihr – wie wir bereits berichteten – ab dem 18. August im Spielwarenfachhandel, auf der Gamescom in Köln vom 23. bis 27. August und danach ab dem 1. September im übrigen Fachhandel. So sieht die App aus (Galerie):