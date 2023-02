Sammellkartenspiel Disney Lorcana kommt ab August 2023 in den Handel

Ravensburger zeigt auf der Spielwarenmesse Nürnberg das Sammelkartenspiel Disney Lorcana, das ab August 2023 erscheint. Wir haben bereits darüber gemunkelt!

Mehr zu Disney Lorcana

Die Karten sind kunstvoll von Hand gezeichnet und zeigen beliebte Disney-Charaktere im Original und auf neu gestaltete Weise. Diese bewegen sich in einer neuen und magischen Welt mit einer einzigartigen Spielmechanik. Das Spiel eignet sich für Neueinsteiger und erfahrene Sammelkartenspieler, Disney Fans und Sammler gleichermaßen. Bisher kannten Fans nur die ersten sieben Karten, heute zeigt Ravensburger erstmals die ab September verfügbaren Produkte und enthüllt auch neue Charaktere. „Disney Lorcana ist das ambitionierteste Projekt in der jüngeren Geschichte von Ravensburger“, erklärte Florian Baldenhofer, International Category Director New Games, während der Press Preview.

Der Name Lorcana, eine Kombination aus Lore und Arcana, bezeichnet das fantastische, fiktive Spieleuniversum. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von mächtigen Zauberern, sogenannten Luminari, und erwecken Disney Charaktere aus Lorcanas „Großem Illuminarium“, einer Schatzkammer aller Disney Songs und Geschichten zum Leben. „In diesem Spiel gibt es mehr Disney-Figuren als je zuvor, und es wird mehr originale Disney-Illustrationen enthalten als jedes andere Produkt, das wir entwickelt haben“, so John Balen, Vice President of Product Design bei Disney. „Unser engagiertes Disney-Produktdesignteam arbeitet mit Ravensburger und unseren Partnern der Walt Disney Animation Studios sehr erfolgreich zusammen, um ein einzigartiges Disney-Erlebnis für Fans aller Altersgruppen zu schaffen.“

Ab August 2023 zu haben

Das erste Set des Sammelkartenspiels wird ab August 2023 unter anderem in Deutschland, Österreich, den USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich erscheinen. In Österreich zunächst am 18. August im spezialisierten Spielwarenfachhandel, begleitet von einem umfangreichen Programm für Organized Play, und ab dem 1. September im übrigen Handel. „Disney Lorcana: Das erste Kapitel“ wird mehr als 200 Spielkarten enthalten, die man über drei Starter Decks, Booster Packs, ein Geschenk-Set und den „Illumineer’s Trove“ sammeln kann. Um die Spieler noch tiefer in die Welt von „Disney Lorcana“ eintauchen zu lassen, werden zudem thematisch gestaltete und illustrierte Spielmatten, Kartenhüllen, Deckboxen und Sammelmappen erhältlich sein.

Es gibt drei verschiedene Starter Decks mit jeweils 60 Karten in zwei der sechs „Tinten“-Farben – Bernstein und Amethyst, Smaragd und Rubin sowie Saphir und Stahl. Die Starter Decks enthalten zudem einen Booster Pack und Marker. Jeder Booster Pack besteht aus zwölf zufälligen Spielkarten, darunter eine Foil-Karte und zwei Karten mit dem Seltenheitswert selten, episch oder legendär. Das Geschenk-Set enthält zwei übergroße Foil-Sammelkarten und zwei spielbare Foil-Karten mit den Motiven „Mulan – Kaiserliche Soldatin“ und „Hades – König des Olymps“. Zudem sind vier Booster Packs und Marker enthalten. Der Illumineer’s Trove enthält acht Booster Packs, zwei Deckboxen und ein Spielerhandbuch in einer thematisch gestalteten Aufbewahrungsbox.

„Disney Lorcana: Das erste Kapitel“ wird abhängig vom Markt auf Englisch, Deutsch und Französisch erhältlich sein. Pro Jahr werden vier Sets veröffentlicht.