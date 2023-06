Baten Kaitos 1 & 2 HD REMASTER erscheint am 15.9.2023 für die Switch.

Bandai Namco Entertainment kündigt an, dass die Rollenspiele Baten Kaitos: Eternal Wings and the lost Ocean und Baten Kaitos Origins, die ursprünglich für Nintendo GameCube veröffentlicht wurden, am 15. September 2023 mit verbesserter Grafik auf Nintendo Switch zurückkehren.

Was erwartet euch?

Serienkenner*innen wie auch Neueinsteigende bekommen die Chance, die packende Reise von Eternal Wings and the Lost Ocean sowie Origins in Baten Kaitos 1 & 2 HD REMASTER (erneut) zu erleben. Die erste Geschichte erzählt von Kalas und seiner Suche nach Rache für den Tod seiner Verwandten. Die Fortsetzung gewährt Spieler*innen an der Seite von Sagi einen tieferen Einblick in die Geheimnisse des Imperiums Alfard.

Das HD REMASTER bietet einige neue Funktionen, die die Spiel- und Kampfgeschwindigkeit insgesamt auf bis zu 300% erhöhen und das Remaster auch neuen Spieler*innen zugänglich machen. Es kann automatisch gespeichert und gekämpft werden, Cutscenes können übersprungen werden und Zufallsbegegnungen lassen sich deaktivieren, um Zusatzkämpfe auf dem Weg zu umgehen. Um Gegner noch schneller zu besiegen, kann das „Instant-KO“ genutzt werden, um den Kampf mit nur einer Attacke zu gewinnen. Darüber hinaus enthält REMASTER weitere Systemeinstellungen, die das Fortschreiten im Spiel unterstützen.