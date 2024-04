Balatro (PC) bekommt das erste große 1.0.1-Update

LocalThunk, der Solo-Entwickler vom Poker-Roguelite-Hit Balatro, hat das erste große Update des Spiels zum Testen veröffentlicht. Grade recht vor der iPhone-Veröffentlichung!

Balatros 1.0.1-Patch ist jetzt für öffentliche Tester verfügbar, kündigte der Entwickler an, wobei eine ordnungsgemäße Veröffentlichung für “wahrscheinlich in etwa einer Woche” geplant ist. Zu den Änderungen – die unten vollständig veröffentlicht werden – gehört die Reduzierung der “Ante”-Skalierung – die im Wesentlichen die Schwierigkeit des Spiels ist – in seinen späteren Schwierigkeitsmodi, die das Spiel im Wesentlichen etwas einfacher machen sollte. Das Update fügt auch eine neue “Perishable”-Mechanik für Joker hinzu, die Karten, die nach 5 Runden als “Verderblich” gekennzeichnet sind, und “Rental” Jokers, deaktiviert, die Karten mit “Rental” gekennzeichnet sind, einen Vorabkosten von 1 $ und dann 3 $ pro Runde.

Das Update bietet auch verschiedene Joker-Karten und -Tags, die allen Joker-Karten kostenlos anbieten. Um auf das Update auf Steam zuzugreifen, müssen Benutzer auf das Zahnradsymbol im Balatro Steam-Bibliothekseintrag klicken, dann auf Eigenschaften > Betas > Beta-Teilnahme und wählt ihr public_experimental. Der Balatro-Publisher PlayStack gab kürzlich bekannt, dass sich das Spiel im ersten Verkaufsmonat mehr als eine Million Mal verkauft hatte. Letzten Monat bestätigte der Solo-Entwickler des Spiels Pläne für eine mobile Version von Balatro sowie Unterstützung nach dem Start, von der sie sagten, dass sie der Erfahrung wahrscheinlich “mehr Geheimnisse” hinzufügen würden.