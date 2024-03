Balatro: Poker-Hit wird auch auf das iPhone kommen

Das Spiel ist zwar sehr an Poker angelehnt, aber ist eigentlich für alle gedacht, die nicht Poker spielen. Gemeinsam mit einer süchtig machenden Mechanik ist das Rezept für einen neuen Hit klar ersichtlich! “LocalThunk” sagte iMore, dass der Hit-Puzzle-Titel derzeit für Mobilgeräte entwickelt wird, aber es gibt noch keine weiteren Details der Portierung oder des Veröffentlichungsdatums. Der Entwickler bestätigte jedoch, dass es Pläne gibt, Balatro über das Basisspiel hinaus weiterzuentwickeln.

Obwohl er keine Einzelheiten teilte, sagten er, dass er das Spiel nicht mit zusätzlichen Mechaniken “aufblasen” wollte. Also mehr vom Selben? Balatro ist ein Deckbuilding-Roguelike, das auf den Grundlagen von Poker basiert. Die Spieler:innen erhalten Karten und müssen diese Hände spielen, um Punkte zu sammeln. Bessere Karten verdienen mehr Punkte, und Joker-Karten üben besondere Vorteile an, wenn ihr höhere Punktzahlen wollt. Auf dem PC war der Titel ein sofortiger Hit bei Spielern und Kritikern, verkaufte über 500.000 Exemplare in zehn Tagen und erzielte eine Metacritic-Punktzahl von 90.