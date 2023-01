Backpack Hero: Euer Inventar ist das Gameplay

Zusammenräumen und Organisieren als Spiel? In Backpack Hero ist genau das Realität geworden. Lest hier mehr!

Mehr zu Backpack Hero

Während in anderen Titeln die Inventarverwaltung zwischen gut gelöst und bestenfalls lästig schwanken kann, gibt es in Backpack Hero nichts anderes. Richtig: Das ist das ganze Spiel! Doch worum geht’s? Im Game nimmt jeder Gegenstand eine gewisse Anzahl von Blöcken in eurem Rucksack ein. Ein bestimmter Schild braucht ein 2×2-Quadrat, während ein anderer nur ein 2×1-Rechteck einnimmt, so dass die Auswahl des mitgebrachten Schildes von größter Bedeutung ist. Aber es geht nicht nur darum, was ihr mitnehmt – es geht auch darum, wo das Zeug liegt. Die meisten Gegenstände haben eine Auswirkung, wenn sie in bestimmten Slots neben anderen Gegenständen liegen. Ein Helm funktioniert zum Beispiel nur, wenn er sich oben befindet, um ein Beispiel zu nennen.