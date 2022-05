Inventar-Management als Spiel: Probiert Backpack Hero im Browser aus

Der Indie-Entwickler unter dem Namen The Jaspel hat es in Zusammenarbeit mit BinaryCounter und GangsRobin geschafft, ein Spiel über Inventar zu erschaffen. Eine Kickstarter-Kampagne zu Backpack Hero hat ihr ursprüngliches Ziel mehrfach übertroffen, also scheint es auch eine treue Fanbase für ein solches Game zu geben! Wer jetzt aber denkt, dass es einfach nur ein simples Tetris -Lookalike sein muss, irrt gewaltig. Dieser Titel hat nämlich einige Kniffe im Gepäck, beispielsweise beginnt dies bei der handelsüblichen Magie. Das gesamte Spiel enthält Gegenstände, die Spezialeffekte oder Fähigkeiten innehaben, je nachdem, neben welchen anderen Sachen sie platziert werden. So geht es nicht nur um Raum-Nutzung, sondern auch um Strategie und Ausnützen von Boni und mehr! Die Action sieht wie folgt aus:

Zudem bietet Backpack Hero auch noch eine Dungeon-Crawling-Mechanik, in der es zu Kämpfen kommt. Klar, denn nur wer Widersacher erlegt, bekommt im Anschluss auch wertvollen Loot! Alles lässt sich aber naturgemäß nicht mitnehmen, also gilt es auch, clever auszusortieren. Während das volle Spiel wohl erst 2023 kommen wird, könnt ihr euch mittels einer Demo auf itch.io schon mal einen Vorgeschmack holen. Das Spiel wird voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2023 für PC via Steam und Nintendo Switch kommen, wobei nach dem durchschlagenden Erfolg der Kickstarter-Kampagne wohl auch eine iOS- und Android-Version in Frage kommt. Mal sehen, was daraus wird, die Demo ist jedenfalls schon mal vielversprechend. Was haltet ihr von diesem Spiel?