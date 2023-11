Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) bekommt Feature-Trailer spendiert

Ein neuer Avatar: Frontiers of Pandora PS5-Trailer wurde kürzlich veröffentlicht und zeigt die Technik des Spiels auf Sonys Konsole.

Mehr zu Avatar: Frontiers of Pandora

Das Spiel nutzt haptisches Feedback, adaptive Trigger und mehr, um euch ein überzeugenderes Erlebnis zu bieten, egal ob ihr allein oder mit einem Freund spielt. Wie das Video zeigt, wird das Spiel volle Unterstützung für 3D-Audio bieten, was bedeutet, dass wir mit kompatiblen Headsets den gesamten Planeten um uns herum hören können. Haptisches Feedback wird zudem das Erlebnis an allen Ecken und Enden verbessern. Im Trailer sehen wir, wie der Controller mit den Schritten einer Halterung rechtzeitig bröckelt und vibriert, während die Spielfigur gleitet, und sogar ein starkes Schütteln erzeugt, wenn die Figur sich in die Lüfte begibt.

Adaptive Trigger werden der Erfahrung auch ein gewisses Maß an Immersion verleihen. Beim Abfeuern von Waffen reagieren die Auslöser entsprechend, um ein realistischeres Gefühl für das Schießen zu erzeugen, egal ob es sich um Waffen oder Bögen handelt. Der zusätzliche Widerstand einer Bogenschnur fühlt sich auf dem DualSense-Controller der PS5 immer cool an. Avatar: Frontiers of Pandora startet am 7. Dezember für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen. Den neuen Trailer gibt’s gleich hier für euch: