Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 + Trailer

Nach seiner Verzögerung im Jahr 2022 wird das First-Person-Abenteuer am 7. Dezember 2023 gestartet. Wichtige Gameplay-Details über den Massive Entertainment-Titel wurden auch in einem langen Trailer enthüllt, der die Charaktere und die Welt des Spiels zeigte. Der Trailer zum Veröffentlichungsdatum gab speziell eine Vorschau auf Avatar: Frontiers of Pandoras massive Open-World-Karte, die mehrere Biome zum Erkunden und Stämme zum Erhalten von Quests enthält. Ubisoft gab uns auch einen ersten Blick auf den Kampf des Spiels, der es den Spieler:innen ermöglicht, zwischen menschlichen und Na’vi-Waffen und -Kräften zu wählen.

Das Ego-Abenteuerspiel ist ein Spin-off des beliebten Films Avatar aus dem Jahr 2009 unter der Regie von James Cameron. Im Spiel spielen wir als Na’vi-Protagonist, der als Kind von Menschen entführt wurde. Die Story-Kampagne wird sich darum konzentrieren, Pandora als Erwachsener wiederzuentdecken und unseren Charakter mit seinem verlorenen Erbe in Verbindung zu setzen. Ubisoft bietet DLC für diejenigen an, die das Spiel vor seiner Veröffentlichung im Winter vorbestellen. Der Bonusinhalt enthält das Child of Two Worlds-Pack, das ein Kosmetikset für den eigenen Charakter sowie einen seltenen Waffenskin enthält. Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Serie.