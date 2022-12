Ausgefallene Last-Minute-Geschenkideen aus der Xingyun Tech-Boutique

Weihnachten steht vor der Tür, aber seid noch auf der Suche nach den richtigen Geschenken noch nicht gefunden und suchst nach etwas Besonderem? Bei der vielfältigen Auswahl in der Xingyun Tech-Boutique wirst du bestimmt fündig, denn es ist für jeden etwas dabei. Im MediaMarkt Techvillage auf der Mariahilfer Straße gelegen findest du die verschiedensten Technik-Spielereien von kultigen Retro-Lautsprechern und Küchengeräten bis hin zu automatischen Mülleimern und stylischen E-Scootern. Hier findest du einige originelle Geschenkideen, wie du deinen Liebsten noch jetzt eine Freude bereiten können.

Muzen: Musikalische Weihnachten mit coolen Beats erleben

Die Bluetooth-Speaker von Muzen sind die wahren Allrounder unter den Weihnachtsgeschenken. Denn die verschiedenen Modelle unterscheiden sich nicht nur durch ihre Optik, sondern auch in der Größe und somit ihrer Funktion. Für Outdoor-Fans eignen sich vor allem die stilvollen Kleinstlautsprecher, die trotz ihrer kompakten Größe hervorragenden Sound erzeugen und über einen langanhaltenden Akku verfügen. Vor allem Vintage-Fans werden mit den Muzen-Lautsprechern angesprochen, so gibt es auch größere Bluetooth-Speaker im Rosen- oder Walnussholzdesign sowie in bunten Metallfarben. Als kleine Aufmerksamkeit eignen sich außerdem die Sticker Speaker perfekt, die gleichzeitig Magnete sind und so ganz einfach z.B. am Kühlschrank befestigt werden können. Trotz ihrer Unterschiede haben alle Muzen-Speaker eines gemeinsam: die Verbindung zwischen exzellenter Soundqualität und außergewöhnlicher Ästhetik dank hochwertigen Materialen.

Buydeem: Die perfekte Ergänzung für jede Küche

Geschenke sollten nicht nur nett aussehen, sondern am besten auch nützlich sein – genau das schaffen die multifunktionalen Haushaltsgeräte von Buydeem. Während man hier vielleicht im ersten Augenblick an Arbeit denkt, sollen die Produkte von Buydeem mehr Gesundheit, Stil und Freude in der Küche beim Zubereiten und Genießen von Getränken oder Speisen bringen. Wer erst vor kurzem umgezogen ist oder sich im Allgemeinen an Ästhetik in der Küche erfreut, wird auch die stilvollen Wasserkocher und Toaster von Buydeem zu schätzen wissen. Die Liebe zum Detail machen diese Geräte auf jeden Fall zum absoluten Hingucker.

Townew: Der erste vollautomatische Mülleimer

Ein etwas anderes Präsent für Freunde oder sich selbst ist der vollautomatisierte Mülleimer von Townew. Der weltweit erste smarte Mülleimer kann dank praktischer Bewegungserkennung einfach geöffnet werden und schließt sich danach wieder automatisch. Die Auto-Versiegelungstechnologie sorgt dann per Tastendruck dafür, dass der Müllbeutel auf effizienteste Weise verschlossen und automatisch ein neuer eingesetzt wird. Ein besonderes Highlight ist außerdem die innovative Überladungsfunktion, die dafür sorgt, dass beim Versiegeln der Beutel der Deckel angehoben wird, und diese dann ohne Überquellen verschlossen werden können. So wird der Townew Mülleimer aufgrund der einfachen Handhabung, reduzierten Umweltbelastung und erhöhten Hygiene im Umgang mit Hausmüll zu einem wertvollen Zubehör in jedem Zuhause.

Cubot: Erschwingliches Smartphone für Outdoor-Fans

Alle, die im Freien arbeiten, Sport machen oder sich generell viel in der Natur aufhalten wissen, wie wichtig ein robustes Smartphone ist. Hier kommt das KingKong 7 von Cubot ins Spiel, das nicht nur aufgrund seiner Robustheit, sondern auch der konstanten Qualität und des attraktiven Preises perfekt als Outdoor-Smartphone geeignet ist. Das KingKong 7 ist der Begleiter für jegliche Sport, Reisen oder Arbeiten im Freien, da neben einem langanhaltenden Akku auch die Triple-AI-Kamera mit ihrer 64 Megapixel-Hauptlinse überzeugt. Durch das ansprechende Design sowie die wasser- und staubdichte Verarbeitung sind Cubot Smartphones also Geräte, die sowohl funktionell und technisch solide als auch ästhetisch ansprechend sind.

Urtopia & Okai: E-Mobilität mit Blick in die Zukunft

Gute Vorsätze fürs nächste Jahr beinhalten oft mehr Sport zu machen, das Auto häufiger stehen zu lassen und dabei noch die Umwelt zu schonen. Das alles wird möglich dank den E-Scootern von Okai und dem Urtopia E-Bike. Das Carbon-Fahrrad überzeugt vor allem durch seine Leichtigkeit, was die Transportfähigkeit erhöht sowie seine intelligenten Funktionen, wie die Steuerung per Sprachanweisungen, einem Fingerabdruck-Scanner und Diebstahlschutz. Auch die stylischen E-Scooter von Okai verfügen über smarte Gadgets und ausgezeichnete Technik. Integrierte, individuell anpassbare LEDs vervollständigen die schicke Optik der E-Scooter und erhöhen dabei noch die Sicherheit im Straßenverkehr.

Selbst erleben und bei der Rätsel-Rallye ein Advent-Goodiebag abstauben

Erlebt die neuen Technologien in der Xingyun Tech-Boutique im MediaMarkt Techvillage im Gerngross Wien und überzeugt euch selbst von den Xingyun-Geschenke-Highlights. Zudem könnt ihr seit 12.12.2022 vor Ort bei einer Rätsel-Rallye mitmachen und mit etwas Glück ein begehrtes Advent-Goodiebag abstauben. Wir wünschen viel Glück, schöne Feiertage und frohe Weihnachten!