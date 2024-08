ATLUS präsentiert die Figuren der Metaphor: ReFantazio

Zu Metaphor: ReFantazio

Während des Streams hat Katsura Hashino, der Leiter von Studio Zero, die verschiedenen Aspiranten im Kampf um die Königskrone vorgestellt, die am Thronturnier teilnehmen. Der Protagonist, der ebenfalls beim Thronturnier mitmischt, beginnt seine Reise am unteren Ende der gesellschaftlichen Hackordnung und wird zunächst ganz und gar nicht als royaler Nachfolger gehandelt. Hashino-san erläuterte im Anschluss einige der Methoden, mit denen der Protagonist seine Beliebtheit beim Volk steigern kann, um mit seinen mächtigen und einflussreichen Rivalen mitzuhalten. Ein wichtiges Element auf dieser Reise sind die zahlreichen vorgestellten Anhänger, die den Protagonisten beim Aufbau seines Einflusses unterstützen.

Darüber hinaus beschrieb Hashino-san die sozialen Bindungen, die der Protagonist mit diesen Anhängern schmiedet, und wie das Vertiefen dieser Beziehungen unter anderem Archetypen weiterentwickelt und Fähigkeiten verbessert. Im nächsten geplanten Livestream werden die alltäglichen Aktivitäten erläutert, auf die sich die Spieler im kommenden Game freuen können. Metaphor: ReFantazio erscheint am 11. Oktober 2024 für Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam. Physische und digitale Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Spiels!