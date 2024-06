ASUS stellt Ally X und Zephyrus G16 (AMD) vor

ASUS Republic of Gamers (ROG) kündigt ein umfangreiches Portfolio an leistungsorientierten Produkten an, die sich an Gaming-Enthusiasten richten.

Über die ASUS-Produkte

Das ROG Ally X Gaming-Handheld hat – wie bereits berichtet – ein bedeutendes Upgrade erhalten und verfügt über einen AMD Ryzen Z1 Extreme-Prozessor und eine RDNA 3-Grafikkarte für unvergleichliche Gaming-Leistung. Mit verbesserter Akkulaufzeit und ergonomischem Design sorgt die Ally X für lange Gaming-Sessions und maximalen Komfort – auch unterwegs. Das Gaming-Laptop ROG Zephyrus G16 kommt in einem hochwertigen Aluminium-Gehäuse mit ROG Nebula Display OLED-Panel und dem neuen AMD Ryzen AI 9 HX 370-Prozessor, der mehr als 50 TOPs erreicht und sowohl außergewöhnliche Leistung als auch Ästhetik bietet.

Die ROG Ally X ist die neueste Version des beliebten Gaming-Handhelds ROG Ally. Das Upgrade bietet eine Vielzahl von Verfeinerungen, die sorgfältig auf das Feedback der Nutzer abgestimmt sind und die Gaming-Leistung auf ein neues Niveau heben. Das Herzstück der Ally X ist der beeindruckende AMD Ryzen Z1 Extreme-Prozessor, der in einem fortschrittlichen 4-nm-Fertigungsprozess hergestellt wird. Ergänzt durch die RDNA 3-Grafik liefert dieses Kraftpaket mit acht Kernen und 16 Threads eine unvergleichliche Spielleistung. Mit der RSR und FSR AMD Radeon Upscaling Technologie, die 8,6 Teraflops an Rechenleistung bietet, sorgt das Ally X für nahtloses Gameplay und atemberaubende Grafik, selbst bei den anspruchsvollsten Next-Gen-Titeln.

Zum neuen ROG Ally X

Ein herausragendes Merkmal des Ally X ist die verbesserte Akkulaufzeit, die nun auf eine Spitzenleistung von 80 Wh erhöht wurde. Dank dieses Upgrades können Nutzer ausgedehnte Gaming-Sessions flexibel genießen. Das Handheld behält sein leichtes und handliches Design, wiegt nur 678 g und ist 24,75 mm dick – ideal für unterwegs. In Bezug auf Design und Ergonomie wurde das Gerät einer umfassenden Überarbeitung unterzogen, die das Spielerlebnis insgesamt aufwertet. Neue Joysticks bieten schnellere Feedback- und Reaktionsfähigkeit, während zwei zusätzliche USB-C-Anschlüsse zur Verfügung stehen. Die Ergonomie des Handhelds wurde sorgfältig verbessert, um den Komfort zu maximieren und sicherzustellen, dass die Spieler stundenlang in ihre Lieblingsspiele eintauchen können.

Zusätzlich bietet die Ally X ein nahtloses Spielerlebnis mit voller Kompatibilität zu Xbox-Game Pass, Steam, EA app, Epic Games und mehr. Dies ermöglicht den Zugriff auf eine riesige Spielebibliothek, sodass alle ihre Lieblingstitel überall genießen können. Mit Funktionen wie Dolby Atmos, zwei Lautsprechern an der Vorderseite sowie einem schnellen und 500 nits hellen 7-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet die PC-Konsole ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis. Darüber hinaus erhalten Ally X-Nutzer:innen mit dem inkludierten Xbox Game Pass Abonnement drei Monate kostenfreien Zugriff auf hunderte PC-Spiele aus Microsofts Game Pass-Angebot, darunter auch immer wieder brandneue Titel. Dies verleiht dem Gerät einen zusätzlichen Mehrwert und bietet allen einen umfangreichen Katalog an Spielen, die sie sofort nach dem Auspacken erkunden können.

ROG Zephyrus G16 2024: Intelligentes Gaming-Kraftpaket mit AMD-Antrieb

Das ROG Zephyrus G16 verfügt über ein präzise gefertigtes Premium-Aluminium-Gehäuse, das in den Farben Eclipse Gray und Platinum White erhältlich ist. Das Gaming-Laptop bietet die perfekte Balance aus starker Leistung und Mobilität, denn es wiegt nur 1,85 kg und ist 1,49 cm dick. Angetrieben von einem AMD Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor und einem NVIDIA GeForce RTX-Grafikprozessor beinhaltet das Zephyrus G16 eine unvergleichliche Leistung für Gamer, Kreative und Designer.

Die ikonische Designsprache von ROG wird durch die Slash Lighting LED-Leiste des Zephyrus G16 verkörpert, die umfassende Personalisierungsoptionen bietet. Das ROG Nebula Display OLED-Panel sorgt für exzellente Grafik und unterstützt G-Sync. Mit einem 2.5K 240 Hz-Display, der VESA DisplayHDR True Black 500-Zertifizierung und einem erstaunlichen Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 wird jedes Detail klar und lebendig dargestellt. Gleichzeitig sorgen Hi-Res Audio und die Dolby Atmos-Technologie für einen eindrucksvollen Klang, während HD-Kameras eine nahtlose Kommunikation ermöglichen.