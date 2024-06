ASUS ROG Ally X offiziell: Doppelte Laufzeit und mehr Power

Ein Update des Gaming-Handhelds von ASUS heißt ROG Ally X ist nach kurzer Wartezeit nun offiziell und verspricht ein generalüberholtes Erlebnis. Hier lest ihr, was uns genau erwartet!

Mehr zum ROG Ally X

ASUS war der erste große PC-Hersteller, der sich an der Herstellung eines Gaming-Handhelds versuchte. Und nun legt er nach: Zwar ist das ROG Ally X keine echte Fortsetzung des Originals, sondern eher eine Pro-Variante oder dergleichen. Das liegt daran, dass, während das neue Gerät den gleichen Ryzen Z1 Extreme-Chip und den gleichen 7-Zoll-120-Hz-LCD-Bildschirm hat, der in seinem Vorgänger verwendet wurde, fast alles andere auf dem System in irgendeiner Weise optimiert oder verbessert wurde. So verdoppelte ASUS die Größe des Akkus des Produkts auf satte 80 Wh, von 40 Wh beim alten Modell. Dasselbe gilt für den Speicher, mit dem Handheld mit einer 1 TB M.2 SSD. Im Gegensatz zu früher ist es ein 2280-Modul in voller Größe, so dass jeder, der plant, später ein größeres Laufwerk hinzuzufügen, viele Optionen hat. Sogar sein Speicher ist schneller (LPDDR5X-7500-RAM) mit zu 24 GB Größe.