Asus ROG Ally X angekündigt: Längere Akkulaufzeit und mehr im Juni 2024

Asus hat den ROG Ally X angekündigt, den nächsten Handheld-PC des Unternehmens, der mit dem Steam Deck von Valve konkurrieren kann.

Mehr zum ROG Ally X

Das neue Gerät wird später im Jahr 2024 auf den Markt gebracht. Während einige es vielleicht ROG Ally 2 nennen möchten, ist dieser Handheld nicht so geartet. Der ROG Ally X wird über den gleichen AMD Z1 Extreme-Chipsatz wie das Original sowie den gleichen 48-120Hz VRR-Bildschirm verfügen. Wo es sich vom ersten ROG Ally unterscheidet, ist die Akkulaufzeit, da das Gerät einen größeren Akku im Handheld hat. Es wird auch mehr Speicher im Vergleich zu den 16 GB im Original sowie einen längeren M.2 2280-Steckplatz für mehr Optionen mit M.2-Laufwerken haben.

Erste Aussagen des Herstellers sprechen von einer nahezu verdoppelten Akkulaufzeit unter Volllast, das könnte schon ganz fein werden! Was die vollständigen Spezifikationen für das Gerät betrifft, so wird diese Info zu einem späteren Zeitpunkt näher an der Markteinführung kommen. Schließlich, wenn es um eine tatsächliche Nachfolger-Ankündigung geht, wird dieses System nicht kommen, sagt Asus, bis das Unternehmen den Spieler:innen eine große Verbesserung gegenüber dem Original bieten kann. Die vollständige Enthüllung des ROG Ally X wird laut Asus am 2. Juni 2024 kommen.