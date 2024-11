Astro Bot ist noch nicht fertig: Mehr Cameo-Bots im Anmarsch!

Es scheint, dass Astro Bot in Zukunft noch mehr Cameo-Bots erhalten wird. Denn die Credits des Spiels zeigen Hinweise auf weitere Figuren!

Kein Ende für Astro Bot

Die letzte von fünf kostenlosen DLC-Speedrun-Stufen für das Spiel wurde bereits veröffentlicht, aber die Credits des Spiels wurden kürzlich aktualisiert, um Verweise auf andere Charaktere aufzunehmen, die noch nicht zu sehen sind. Das heißt, die aktuellen 311 geretteten Bots werden dann noch mehr! Jede der DLC-Phasen hat mehr neue Cameo-Bots hinzugefügt, aber noch nicht jede in den Credits aufgeführte IP wurde im Spiel vorgestellt. Seit einiger Zeit sind in den Credits Rayman, Beyond Good & Evil, Assassin’s Creed und Croc: Legend of the Gobbos aufgeführt. Keines dieser Spiele wurde bisher als Cameo-Bots im Spiel vorgestellt. Auch Tomba soll seinen Weg ins Spiel finden.

Das bedeutet, dass jetzt noch mindestens fünf Serien ins Spiel kommen werden, und da die DLC-Stufen des Spiels nur zwei Cameo-Bots zu enthalten scheinen, muss es noch andere, wie auch immer gelagerte Updates geben. Vielleicht nochmals fünf Levels mal zwei Bots, die es zu retten gilt? Während eines Studiobesuchs im Team Asobi im September wurde publik, dass das Spiel ursprünglich fünf Speedrun-Level und zehn Challenge-Levels erreichen sollte. Vermutlich wird das dann im Einklang mit den Herausforderungs-Stufen (da haben wir noch keine bekommen) funktionieren – wir können gespannt sein, woran Team Asobi demnächst noch köcheln wird!