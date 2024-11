Astro Bot Speedrun Levels nun alle kostenlos verfügbar

Bereits kurz nach der Veröffentlichung bekam ASTRO BOT, das am 6. September exklusiv für PlayStation 5 erschien und die Herzen der Spieler:innen und Kritiker:innen im Sturm eroberte (hier geht’s zu unserem Test), einen ersten kostenlosen Zusatzinhalt in der Form eines neuen Speedrun-Levels spendiert. Mit „Aufsteigende Hitze” ist nun das fünfte und finale dieser zusätzlichen Level erschienen. In „Aufsteigende Hitze” erklimmt der Robo-Held einen mit heißer Lava gefüllten Turm. Mit Hilfe des affenähnlichen Rucksack-Kumpels klettert, schwingt und schleudert er sich zum Gipfel hinauf.

Damit sind nun die folgenden Speedrun-Level kostenlos verfügbar:

1. Geschwindigkeitsaufbau

2. Rutschpartie

3. Sprunggeladener Lauf

4. Heliumhöhen

5. Aufsteigende Hitze

Durch das Absolvieren aller Level können zudem bis zu zehn Spezial-Bots zu den prominenten Mitgliedern in Astros Crew hinzugefügt werden.