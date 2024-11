Assassin’s Creed Shadows: Neue Infos zu Stealth-Mechaniken

Nach der Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows vor ein paar Wochen wurde es plötzlich still um das nächste Assassinen Abenteuer. Es sollen nun stetig neue Informationen veröffentlicht werden, angefangen bei den überarbeiteten Stealth-Mechaniken, bevor in den kommenden Wochen Details zu Kampf, Parkour und Erkundung folgen.

Die Kunst des Verschwindens

Das Spiel verabschiedet sich von der etablierten Adlerbegleiter-Mechanik vergangener Titel, um Feinde zu markieren und die Landschaft zu erkunden. Stattdessen verlangt es mehr Eigeninitiative und Beobachtungsgabe von den Spieler:innen, um taktische Entscheidungen zu treffen. Unsere beiden Hauptfiguren, Naoe und Yasuke, verfügen über eine “Beobachten”-Funktion, die eine zentrale Rolle im Gameplay einnimmt. Diese Fähigkeit erlaubt es, Feinde und Beute zu markieren sowie Missionsziele zu identifizieren. Von Synchronisationspunkten aus können Spieler zudem die Umgebung im Detail scannen. Die Beobachten-Funktion soll fördern, sich Zeit zu nehmen und die Umgebung bewusst wahrzunehmen, bevor man handelt.

Das traditionelle Adlerauge kehrt natürlich zurück doch nur speziell für Naoe. Damit können Feinde hinter Wänden lokalisiert und Geräusche hervorgehoben werden. Die Funktion ermutigt, das Spieltempo anzupassen und sorgfältig zu planen, wie man sich durch feindliche Territorien bewegt. In Verbindung mit der Beobachten-Funktion können Spieler Feinde strategisch überwachen, um Überraschungen zu vermeiden. Eine bereits bekannte spannende Neuerung im Spiel ist die Möglichkeit, sich aktiv in Schatten zu verstecken. Besonders nachts bietet dies eine effektive Deckung vor Gegnern. Spieler:innen können auch Lichtquellen zerstören, um zusätzliche Schattenbereiche zu schaffen. Auch wenn Naoe auch tagsüber gefährlich ist, verschafft ihr die Dunkelheit einen entscheidenden Vorteil. Das Schleichen wird durch geräuscharmes Bewegen unterstützt, um Aufmerksamkeit zu vermeiden. Neue Mechaniken wie das Hinlegen und seitliches Rollen bieten mehr Flexibilität und Tiefe im Stealth-Gameplay. Naoe bringt ein breites Repertoire an Werkzeugen und Techniken mit. Sie kann durch enge Spalten schlüpfen, sich in kleinen Verstecken verbergen und Feinde aus dem Hinterhalt angreifen. Zudem kehrt die beliebte Fähigkeit der Doppelattentate zurück, mit der Spieler:innen stylisch und effizient mehrere Gegner ausschalten können. In Assassin’s Creed Shadows spielt außerdem wieder das Fortschrittssystem eine entscheidende Rolle für erfolgreiche Attentate. Gegner haben je nach Region und Archetyp unterschiedliche Stärken, und ohne Upgrades der Versteckten Klinge können stärkere Feinde Attentatsversuche komplett abwehren. Planung und strategische Upgrades sind der Schlüssel zum Erfolg.

Obwohl Yasuke in erster Linie für direkten Nahkampf gebaut ist, kann er dennoch ein paar heimliche Tricks nutzen – vor allem, wenn er mit seinem Bogen ausgestattet ist. Mit dieser Fernkampfwaffe kann er Gegner aus sicherer Distanz ausschalten, ohne jemals sein Katana ziehen zu müssen. Mit Vorsicht und einem durchdachten Vorgehen kann Yasuke sich auch an Feinde heranschleichen und mit seinen Nahkampfwaffen ein verheerendes Attentat ausführen. So kombiniert er Stealth mit einem direkteren Kampfstil.

Ubisoft wird in den kommenden Wochen weitere Einblicke in andere Gameplay-Elemente wie Kampf und Erkundung geben. Bis jetzt drehen sich die meisten Infos um Naoe, doch bald werden wir mehr Szenen und Informationen zur Spielweise des Samurai Yasuke zu Gesicht bekommen.