Assassin’s Creed Shadows: Drei Minuten neues Gameplay gezeigt

Drei Minuten neues Assassin’s Creed Shadows-Material wurden veröffentlicht, die das Erkundungs-Gameplay des Spiels zeigen.

Zu Assassin’s Creed Shadows

Das Video, das von JorRaptor kommt, zeigt einige neue Funktionen. In einem Blog, der Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, ging Ubisoft ausführlicher auf Shadows’ Erkundungs-Gameplay ein und behauptete, es habe “große Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, um ein einzigartiges Gefühl der Entdeckung zu fördern, während ihr die Welt durchstreift“. Regisseur Charles Benoit sagte: “Wir wollten die Hand der Spieler*innen nicht zu sehr mit Symbolen und Markern halten. Wir wollten eine offene Welt schaffen, in der Informationen der Schlüssel sind und zu einer Form der Belohnung werden. Dies machte Sinn im Zusammenhang mit dem Spielen eines Shinobi und des Kampfes um Informationen. In Shadows ist Information etwas, nach dem ihr suchen und euch verdienen müsst, sei es durch eure Spione, NPC-Begegnungen oder durch eure eigenen Augen.“ Das klingt ja alles echt spannend, kann das wirklich das Puzzlestück sein, um den Ubi-Einheitsbrei zu durchbrechen?

“Kurz gesagt, wir wollen, dass die Spielerschaft all unsere coolen Geheimnisse zu ihren eigenen Bedingungen durch Ermittlungen, ihr Spionagenetzwerk oder durch die Beobachtung der Welt entdeckt.“ Ubisoft sagt, dass es Shadows so entworfen hat, dass je mehr Spieler erkunden, desto mehr von der Spielwelt werden sie enthüllen. Die berüchtigten Türme (oder “Aussichtspunkte”) der Serie ändern sich ebenfalls und enthüllen jetzt nahe gelegene Sehenswürdigkeiten anstelle großer Teile der Karte. „Ihr beginnt das Spiel mit einer Karte, die nur Regionsnamen und Zeichnungen zeigt, die auf die potenzielle Natur wichtiger Standorte hinweisen. Wenn ihr euch in der Welt bewegt, wird sich langsam ein signifikanter Radius um euren Charakter herum enthüllen und im weiteren Weg immer mehr Details aufdecken.“ Assassin’s Creed Shadows, das zuvor von November letzten Jahres auf Februar 2025 verschoben wurde, wird jetzt am 20. März 2025 veröffentlicht.