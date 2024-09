Assassin’s Creed Shadows: Die Welt mit Wind und Wetter im neuen Trailer

In Assassin’s Creed Shadows werden Tageszeiten und Wetterbedingungen eine große Auswirkung auf die Welt und das Spielgeschehen haben. Ein neuer Trailer gibt uns nun ein erstes Gefühl wie Regen, Schnee und Wind das Spiel stetig verändern. Außerdem sehen wir weitere Einblicke des unglaublich schönen feudalen Japans.

Mehr zu Assassin’s Creed Shadows

Am 15. November erscheint Assassin´s Creed Shadows, das neueste Open-World-Assassinen-Abenteuer, exklusiv für die neueste Konsolengeneration. Es wurde über vier Jahre bei Ubisoft Québec (Assassin´s Creed Odyssey & Syndicate) mit der Unterstützung von 15 weiteren Studios entwickelt. Wie damals mit Assassin´s Creed Originserwartet uns dieses Jahr, dank der längeren Entwicklungszeit und der verbesserten Anvil Engine, ein großer Sprung und hoffentlich eine neue glorreiche Assassinen-Ära.

Wir reisen ins feudale Japan des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt ins Jahr 1579, zur Azuchi-Momoyama-Zeit. In dieser unruhigen Ära wird das Land durch allerlei neue Einflüsse aufgewirbelt. Verschiedene Clans kämpfen brutal um die Herrschaft, und zeitgleich erreichen ausländische Schiffe die Häfen. In dieser Epoche tauchen wir in die Geschichte zweier Protagonisten ein, die sehr unterschiedliche Kriegertraditionen der damaligen Zeit repräsentieren: eine agile, flinke Shinobi und ein brachialer, furchtloser Samurai.