Das Arc Pulse (S23 Ultra Edition) im Test – ein Hauch von Nichts für viel edles Metall

Das Arc Pulse Bumper-System wurde für das iPhone bereits von meinem Kollegen Mandi intensiv getestet und von ihm mit einer sehr guten Wertung versehen. Warum mein Urteil für die Variante fürs S23 Ultra schlechter ist, verrät mein Test.

Arc Pulse – Sexy Death Metal Case?!

Als ich das Arc Pulse dank Facebook Werbung erstmals sah, sprach mich das Nude-Bumper aus niederländischem Design sofort an. Fragt mich nicht, warum dies meine erste Assoziation war, aber ich fühlte mich nostalgisch an das Non Plus Ultra Albumcover der alten deutschen Death Metal Band Atrocity erinnert, das ich in meiner Jugend rauf und runter gehört habe. Auch wenn dieser Vergleich abstrus wirkt: In Sachen Sexappeal kann das Arc Pulse mit seinem minimalistisch-metallenen Design definitiv genauso punkten, wie das CD-Artwork.

Arc Pulse – Female Fantasy Armor much?

Die sexy Design-Philosophie des Arc Pulse fällt definitiv in die Kategorie style over substance. Ähnlich wie wie bei den generischen Fantasy-Rüstungen für weibliche RPG Charakter:innen, fragt man sich legitimerweise, wie denn dieser Smartphone-Metalltanga, bzw. Platten-BH auch nur irgendeinen Schutz für euer Highend-Handy bieten kann?

Harte Schale, weicher Kern

Nun: die Materialwahl fiel beim Arc Pulse auf zwei bewährte und vertrauenserweckende Werksstoffe: schockabsorbierendes Gummi, das sich eng an den Body eures Smartphones anschmiegt, Erschütterungen abfedert und zudem für bombenfesten Halt des Bumpers am Handy sorgt und speziell in der Luft- und Raumfahrt verwendetes Aluminium. Also ganz ehrlich: was könnte da schon schiefgehen?