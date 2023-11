Revolutionäre Handyhülle Arc Pulse im Test: Was taugt das Instagram-Phänomen?

Grundsätzlich tut das Arc Pulse genau das, was es soll und so, wie es auch beworben wird. Es sorgt für einen verlässlichen Schutz beim Aufprall auf gerade Ebenen, und das ist bei einer Schutzlösung das Allerbeste. Gleichzeitig sieht dieser minimalistische Schutz sehr gut aus und passt sich dem eigenen Smartphone gut an – die passende Farbe vorausgesetzt! Sowohl die Schutzfunktion wie auch das Anbringen des Case verdienen beide ganz gute Noten, aber das Ganze geht noch weiter. Denn an der wesentlichen Haptik eures Handys sowie an der Gewichtsverteilung des Geräts ändert der Schutz nichts, und das ist grandios. Dazu kommt, dass die Ausbuchtung der Kamera-Insel so gut wie negiert wird, das heißt, ihr könnt das Handy dann auch auf den Rücken legen und auf das Display tippen. Hier wackelt dann kaum mehr etwas, und das ist auch ein sehr schöner Nebeneffekt.

Einen tatsächlichen Rundumschutz – man glaubt es kaum – sucht ihr hier allerdings vergebens. Denn auch, wenn ihr euch zusätzlich für das Arc Shield, eine Displayfolie, entscheidet, bleibt der Glasrücken etwa bei Wanderungen noch immer für Steine, Äste und sonstige Gegenstände am Boden angreifbar. Genauso ändert das Zubehör nichts am Rutschverhalten oder der Lautstärke beim Hinlegen im Vergleich zu einem nackten Smartphone, das muss euch nur bewusst sein. Alles in allem ist diese Schutzlösung für den Normalgebrauch in Städten, Büros und daheim mehr als ausreichend und dabei ganz schön stylisch. Bleibt nur noch der Preis zu erwähnen: Das Arc Pulse ist je nach Handy- und Farbvariante zwischen 64,95 Euro und 131,95 Euro erhältlich. Da dies so eine ordentliche Preisspanne ist, lässt sich eine pauschale Preis/Leistung-Bewertung kaum vergeben. Ich mag diese Lösung sehr!