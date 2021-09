Apple Event California Streaming am 14. September: iPhone 13 und mehr

Mit dem California Streaming-Event wird Apple neue Hardware vorstellen. Was uns genau erwarten könnte, lest ihr gleich hier!

Über California Streaming

Apple gab bekannt, dass es am Dienstag, den 14. September, um 19:00 Uhr eine Sonderveranstaltung abhalten wird. Die Veranstaltung findet im Steve Jobs Theater auf dem Apple Park Campus in Cupertino, Kalifornien, statt. Man kann erwarten, dass Apple neue iPhone 13-Modelle, die Apple Watch Series 7 und möglicherweise die AirPods 3 ankündigt. Es sollen auch neue MacBook Pro-Modelle und neue iPads kommen, aber Apple wird voraussichtlich in diesem Jahr mehrere Herbstveranstaltungen abhalten, so dass wir wahrscheinlich nicht alles im September sehen werden.

Apples iPhone 13-Modelle werden den iPhone 12-Modellen mit wenigen Designänderungen ähneln. Apple plant wohl ein 5,4-Zoll-iPhone 13 mini, ein 6,1-Zoll-iPhone 13, ein 6,1-Zoll-iPhone 13 Pro und ein 6,7-Zoll-iPhone 13 Pro Max auf den Markt zu bringen. Man munkelt, dass Apple die optische Bildstabilisierung der Kameras in die gesamte iPhone 13-Reihe einbringt, eine bessere Ultraweitwinkelkamera für die Pro-Modelle einführt und die Sensoren des iPhone 13 Pro verbessert, um es mit dem Pro Max in Einklang zu bringen.

Was uns noch erwarten kann

Ein schnellerer A15-Chip kommt zusammen mit schnellerer 5G-Technologie, und vielleicht die größte Änderung könnte das 120 Hz ProMotion-Display (Always-On?) sein, das für die Pro-Modelle erwartet wird. Was die Apple Watch Series 7 betrifft, sie könnte ein flaches Design haben, das besser zu den iPhone-Modellen passt, und sie könnte dünner mit mehr verfügbarem Platz sein. An den verfügbaren Sensoren und der Akkulaufzeit wird sich wohl nicht viel ändern, dafür könnte ein neuer S7-Chip für mehr Power sorgen – obwohl sich auch eine mittlerweile drei Jahre alte Series 4 (zum Test) auch im Jahr 2021 noch mehr als hervorragend schlägt.

Es wird erwartet, dass die AirPods der dritten Generation, die in Arbeit sind, ein Design haben, das näher an die AirPods Pro rankommt, und Silikonspitzen sind möglich. Angeblich werden die neuen AirPods kürzere AirPods Pro-ähnliche Stiele haben, aber weiterhin eine erschwinglichere Option ohne aktive Geräuschunterdrückung sein. Apple plant, das Herbstereignis live auf seiner Website, auf YouTube und auf dem Apple TV über die Apple TV App zu streamen. Apple hat bereits den YouTube-Livestream für California Streaming verfügbar gemacht. Hier ist er für euch: