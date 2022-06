STALKER 2: Heart of Chernobyl kommt nun offiziell erst 2023

Der Entwickler GSC Game World gab ein Update zu STALKER 2: Heart of Chernobyl. Fans werden sich noch gedulden müssen!

Warten auf STALKER 2: Heart of Chernobyl

Das Studio bestätigte, dass die Horrorsimulation jetzt irgendwann im Jahr 2023 erwartet wird. STALKER 2: Heart of Chernobyl sollte zuvor im Dezember 2022 veröffentlicht werden, aber der nach wie vor anhaltende Krieg in der Ukraine hat die Entwicklung des Spiels beeinflusst. Wie in einem neuen Entwicklungstagebuch von GSC Game World erwähnt, haben einige Mitarbeiter des Studios beschlossen, zu den Waffen zu greifen und ihr Land zu verteidigen, während ein Teil der Entwicklung des Games in Kiew fortgesetzt wird.

Andere arbeiten in einem kürzlich gegründeten Büro in Prag, wo ein Großteil der Entwicklung des Spiels stattfinden wird. Schuld daran ist unter anderem die Zerstörung Kiews in der Nähe der Büros von GSC Game World. Weiters gibt es Entwickler, die gezwungen sind, unter beengten und potenziell gefährlichen Bedingungen zu arbeiten, und diejenigen, die als Teil der Streitkräfte der Ukraine gegen russische Streitkräfte kämpfen. GSC Game World hat zudem einen neuen Trailer zum veröffentlicht, der das In-Game-Intro zu seinem nächsten Spiel zeigt. STALKER 2: Heart of Chernobyl kommt für Windows PC sowie Xbox Serie und wird als Teil des Game Pass enthalten sein.