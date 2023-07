Stray kommt im August 2023 auf Xbox-Konsolen

Das Spiel lässt euch die Kontrolle über eine streunende Katze in einer postapokalypse Welt übernehmen. Nachdem sie ein Loch in eine ummauerte Stadt gefallen ist, muss die Katze einen Weg zurück an die Oberfläche finden, während sie auch mit den Roboterbewohnern der Stadt interagiert. Als es auf dem PC auf den Markt kam, wurde Stray ganz locker Annapurnas bisher größte Veröffentlichung auf der Plattform mit über 62.000 gleichzeitigen Spielern. Es wurde auch für zahlreiche Auszeichnungen nominiert und gewann auch eine Reihe davon, darunter Best Debut bei den Game Developers Choice Awards und Best Independent Game und Best Debut Indie Game bei The Game Awards 2022.