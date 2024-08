Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) Test: Formschön und funktional

Der Hersteller verspricht, dass die Apple Watch-Modelle, die dies unterstützen, in knapp einer Stunde und 20 Minuten wieder voll aufgeladen werden können. Verwickelte Kabel gehen der Vergangenheit an, denn die MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) hält den eigenen Arbeitsbereich aufgeräumt und optimiert das Lade-Setup. So könnt ihr euch auf das, was am wichtigsten ist, konzentrieren! Das Produkt von Anker ist dabei ein durchgehender Block aus Kunststoff mit Gummifüßen, die der Station einen sehr guten Halt geben. Links könnt ihr euer iPhone platzieren, mittig gibt es ein großes Ladefeld für Qi-fähige Produkte, und rechts findet die Apple Watch ihren Platz. Ab der Series 7 können die Uhren auch schnell geladen werden, und diese Station macht das. Packen wir das Zubehör doch mal aus!

Der Name des neuesten Ladegeräts von Anker zergeht auf der Zunge: Die MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) ist eine grandiose Ladestation für eure Apple-Geräte. Wie es ihr Name verrät, dürft ihr drei Geräte auf einmal damit laden – einmal eure Apple Watch, einmal euer iPhone (dafür dienen die beiden magnetischen Pucks) und ein weiteres Produkt eurer Wahl. Die Ladefläche kann nämlich mit Smartphones, AirPods und allen anderen Qi-fähigen Gerätschaften umgehen, und dabei ordentlich Power abgeben. Egal, ob ihr arbeitet oder am Schreibtisch zum Zocken sitzt, dieser Charger ist dafür da, um eure Geräte voll aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Es ist eine elegante Ergänzung zu jedem Schreibtisch, die auch ein professionelles Image pflegt.

So leicht sorgt ihr für Ordnung: Mit der Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) ist im Handumdrehen Platz am Schreibtisch! Hier geht’s zur offiziellen Website der Station .

Der erste Eindruck

So wie auch die mobile Lösung des Herstellers besticht die Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) wenig überraschend von Anfang an durch ihre Verarbeitungsqualität und die praktische Formgebung. Sie ist nicht nur rutschfest und somit zuverlässig, sondern ist auch schön anzusehen. Hier wackelt oder klappert nichts, und ihr merkt augenblicklich, dass dieses Produkt wie aus einem Guss wirkt! Das ist natürlich für eine Ladestation, die keine beweglichen Teile hätte, wenig bemerkenswert – doch hier gibt es schon etwas, das sich rührt. Zwei Dinge, namentlich das Apple Watch-Ladedock und die MagSafe-Halterung können sich ein bisschen bewegen. Ersteres wird in einem 90 Grad-Winkel aufgeklappt, und zweitere lässt euch euer iPhone in einem anderen Winkel ansehen.

Setzt ihr dann die Gerätschaften auf die Ladestation, ändert sich am äußerst positiven Eindruck absolut nichts. Das standfeste Produkt kann unter regulären Bedingungen gar nicht kippen, ihr habt mehr als genug Platz für eure Gerätschaften, und die Bedienung des magnetisch ladenden iPhones funktioniert wunderbar. Sowohl im Hoch- als auch im Querformat gibt es zu keinem Zeitpunkt irgendeine Schwäche, und das erfreut das Herz der Gadget-Fans! Zudem geht dann von der Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) ein einziges USB-C-Kabel weg, was natürlich eine enorme Verbesserung zum anderen Zustand (drei separate Ladekabel oder -geräte für eure Produkte) darstellt. Kann sich dieser gute erste Eindruck auch in einem längeren Zeitraum bewahrheiten?

Die MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) im Alltag

Kurzerhand habe ich dann die Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) auf meinen Schreibtisch gesetzt. Nach dem sofort erlebten Benefit von weniger Kabeln am Tisch und einem aufgeräumteren Look war dann die erste Euphorie ein wenig verflogen – was will man von einer Ladestation auch sonst erwarten? Jedenfalls ist das Produktdesign für sich besehen ganz stark, vor allem der Stand grenzt an Perfektion. Denn die Breite des Produkts mitsamt seinen gummierten Füßen links und rechts ermöglicht es ihm, auch auf wackelnden Tischen ganz gut zu stehen. Selbst bei voller Beladung respektive Belastung gerät der Charger nicht ins Schwanken, das ist ideal!

Abgesehen davon tut das Gerät genau das, was es soll. Dank dem mitgelieferten 40 Watt-Ladegerät könnt ihr nämlich all eure Produkte ganz angenehm und ohne großes Aufhebens wieder aufladen. Die Station liefert via MagSafe bis zu 15 Watt, und bei der Qi-Ladefläche bis zu fünf Watt und die unterstützten Apple Watch-Modelle genehmigen sich auf dem Ladedock ebenfalls bis zu fünf Watt. Alles funktioniert reibungslos und die Ladestation wird dabei auch nicht wesentlich wärmer als die Umgebungstemperatur – da kann man gar nichts bemängeln.