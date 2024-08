Anker MagGo Wireless Charging Station Test: Praktisch, handlich, voller Energie

Ja, die Anker-Ladelösung lässt sich tatsächlich nahtlos zusammenklappen, so, wie es das offizielle Produktbild herzeigt. Genau so kommt das Gerät dann zu euch, und ihr müsst es vor dem tatsächlichen Gebrauch erst einmal aufklappen. Aktiviert ihr die Anker MagGo Wireless Charging Station , so sieht sie wie ein schräges U aus. Der größte Teil des Produkts gehört natürlich der leistungsfähigsten Gerätschaft; eine große Ladefläche mit Magneten ist für euer iPhone reserviert. Flach hinlegen lässt sich dann jedwedes Qi-fähige Produkt, und ein Dock für die Apple Watch ist ebenfalls mit von der Partie. Clever gelöst: Dieser Puck verschwindet beim Nichtgebrauch einfach im Boden der Station. Sie ist übrigens in Schwarz und Weiß erhältlich. So oder so, packen wir das Produkt doch erst einmal aus!

Der erste Eindruck

Nach dem Auspacken fällt euch schnell etwas auf, das auf keinem Foto oder Video so richtig rüberkommen kann. Es handelt sich nämlich um das Gewicht der Station – es ist für ihre Größe auf der höheren Seite. Das hat aber durchaus seinen Sinn, denn so ein Ladegerät soll ja nicht nur funktionell sein, sondern auch stabil stehen können. Dies ist zu 100 Prozent der Fall, und die vier Gummifüße sorgen für einen super Stand, egal, wo ihr die Station hinstellt. Somit ist nicht nur das Aussehen, sondern auch die Haptik bei diesem Charger sehr, sehr gut gelungen. Die Kanten schmeicheln euren Handflächen, und das sorgt dafür, dass ihr das Produkt gerne in die Hand nehmt. Für eine Ladestation, die vor allem für das Reisen konzipiert wurde, ist das ein ganz großer Pluspunkt!

Apropos Reisen: Ihr könnt natürlich das Ladegerät dank seiner geringen Dimensionen einfach einstecken, aber für die maximale Ladefähigkeit braucht ihr auch einen entsprechenden Ladestecker. Wie gut, dass Anker das zugehörige Ladekabel (USB-C in 1,5 m Länge, Standard eben) mit einem passenden Netzteil (40 Watt) gleich mitliefert. Dieses ist übrigens für seine Power auch relativ klein, da wird das Praktische mit dem Angenehmen verbunden. So wird sichergestellt, dass auch bei regelmäßigen Reisen euren Gerätschaften niemals der Saft ausgeht! Das erfreut das Herz eines jeden Gadget-Fans, und es zeigt auch, dass der Hersteller daran gedacht hat, warum man sich dieses Produkt überhaupt kaufen würde.

Anker MagGo Wireless Charging Station: Der Alltag

Zu diesen Punkten gehört natürlich auch die Ladeleistung selbst. Es verwundert daher nur wenig, dass der Hersteller hier nichts dem Zufall überlassen hat und nur das verspricht, was tatsächlich auch gehalten werden kann. Mit den mitgelieferten Zubehörteilen gibt es absolut keine Probleme, und alle Geräte wurden während des Testzeitraums zu jeder Zeit problemlos aufgeladen. In meinem Fall waren dies ein iPhone 13 Pro, eine Apple Watch Series 4 sowie die AirPods Pro (2. Gen). Es ist übrigens sehr nett, so ein Reise-Ladegerät zu besitzen, denn auch, wenn ihr nicht viel herumkommt, so könnt ihr die Vorzüge der Anker MagGo Wireless Charging Station jeden Tag aufs Neue nutzen. Keine Sorge, damit meine ich nicht nur den Strom, den ihr daraus ziehen könnt!

Als portable Lösung ist das Produkt nämlich von den Abmessungen her sehr gering geraten, und dementsprechend spart ihr euch wertvollen Platz auf eurem Schreibtisch. Damit nicht genug, statt möglicherweise drei Kabel benötigt ihr mit der Anker MagGo Wireless Charging Station nur noch ein einziges, das wirkt dann auch gleich wesentlich aufgeräumter. Vor allem ist das Aufladen der Produkte ja etwas, was ihr immer wieder und mit schönster Regelmäßigkeit tun müsst, da macht es schon Sinn, einmal in eine solche Lösung zu investieren. Im Testzeitraum gab es keine negativen Auffälligkeiten – keine Geräuschentwicklung, keine große Wärmeentwicklung, und das Gerät hält seine Position, so wie ihr es auffaltet, ganz stabil, auch unter Last. Das ist einfach cool und sein Geld durchaus wert!