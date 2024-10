Anker 749 GaNPrime Test: Volle Power mit 4 Ports

Beginnen wir mit dem Auspacken: In der kompakten Box befinden sich die folgenden Inhalte und ihr könnt diese auch in meinem Unboxing-Video ansehen. Schade finde ich an der Stelle, dass kein Ladekabel (z.b. USB-C auf USB-C) enthalten ist.

Erster Eindruck

Schon beim Auspacken fällt die hochwertige Verarbeitung und das zeitlose Design auf. Das Ladegerät ist modern und kompakt, was perfekt für ein stationäres Setup im Büro, aber auch für unterwegs geeignet ist. Besonders positiv überrascht hat mich das Gewicht des Standfußes, der für die nötige Stabiliät sorgt, sodass das Ladegerät am Schreibtisch und oder beispielsweise im Zug nicht einfach umkippt oder sogar runterfällt, wenn man mal anzieht oder gerade etwas wackelt. Das ist bei vielen Ladegeräten nicht immer der Fall und macht die Nutzung wesentlich angenehmer.

Leistung und Handling in der Praxis

Einer der wohl wichtigsten Aspekte des Anker 240W Ladegeräts ist die Ausgangsleistung, die euch einen 140W Ausgang und drei weitere Ausgänge mit gesamt 100W beschert. Mit diesen Werten kann man auch anspruchsvolle Geräte wie zum Beispiel ein MacBook oder Google Pixel Tab (hier geht’s zu unserem Test) problemlos aufladen. Ich habe es versucht, aber mehr als 132W konnte ich beim “starken” Ausgang nicht erreichen – das ist aber dennoch super, weil man damit auch eine potente Powerbank (zum Beispiel die Anker Prime 27.650 mAh Powerbank – hier geht’s zu unserem Test) in kürzester Zeit aufladen kann. im stationären Setup könnt ihr hiermit einfach euren Laptop laden, während das Smartphone eures Vertrauens (z.b. bei mir das vivo X90 Pro – hier geht’s zu unserem Test) und eure Ear-Buds einfach geladen werden können, ganz ohne nervigem Suchen von freien Steckplätzen für Ladegeräte oder ähnlichem.

In meinen Praxistests – angefangen vom Office-Alltag über Reisen mit dem Zug bis hin zur Verwendung des Ladegeräts am mobilen Arbeitsplatz – meistert das Anker 749 GaNPrime Ladegerät mit Bravur. Ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr zwei oder drei Ladegeräte mit in die Arbeit nehmen muss, um alles mit Strom zu versorgen. Aber es gibt für mich auch noch Luft nach oben. So wünsche ich mir für die Zukunft noch ein Stromkabel, das nicht fix verbaut ist. Sollte mal was mit dem Kabel sein, so kann man das ganze Ladegerät nämlich aktuell nicht mehr verwenden. Zudem weiß ich seit meinen Tests von Powerbanks mit Display und der Anzeige von Ladedisplays (z.B. Ugreen Nexode Power Bank 20000mAh 130W – hier geht’s zu meinem Test) wie praktisch das ist, wenn man weiß, welches Gerät gerade wieviel Leistung zieht. Zu guter Letzt würde ich mir vor allem für das stationäre Setup einen Aus-/Einschalter wünschen, um das Ladegerät ohne Ausstecken deaktivieren zu können. Alles keine Musts, aber überaus praktische Verbesserungsvorschläge, die zum Teil in neuen Produkten von Anker sogar schon umgesetzt wurden. Großartig!