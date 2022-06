Anker 563 Docking Station Test: Endlich Ordnung!

Das ist auch gleich die Überleitung. Ich bin nämlich ein großer Fan von Geräten, die man einfach ansteckt und die dann sofort funktionieren. Es gibt für mich nichts nervigeres, als die Bedienungsanleitung von Geräten zu suchen und Hinweise auf die Inbetriebnahme nachzulesen. Das ist – wie schon zuvor erwähnt – bei der Docking-Station von Anker kein Problem. Angesteckt, alles eingeschaltet und los ging es schon. Spannendes Detail am Rande: Über die Docking-Station könnt ihr auch euren Laptop laden, somit könnt ihr euch auch das etatmäßige Ladekabel gleich am Schreibtisch sparen.

Als ich die Box erstmals in den Händen hielt, merkte ich gleich ein ordentliches Gewicht, das nicht von der Docking-Station selbst, sondern vielmehr vom Ladegerät kommt. Ansonsten wirkt die Verpackung sehr unaufgeregt und klar strukturiert. Auf der Vorderseite sehen wir nur den ANKER-Schriftzug und einen Hinweis auf die Series 5. Auf der Rückseite sehen wir ein paar weitere Produktinfos. Alles wirkt sehr “clean” und aufs Wesentliche reduziert. Gefällt mir persönlich sehr, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass sich manch potenzielle Käufer:innen etwas mehr Infos erwarten würden. In der Box selbst finden wir die Dockingstation samt Ladegerät und -kabel sowie Beschreibungen, die zumindest ich für die Inbetriebnahme nicht benötigt habe.

Im Alltag

Vielleicht fragt sich der/die eine oder andere, wer denn eine solche Docking-Station benötigt, denn Laptops und Stand-PCs haben ja schon alle Stecker, die man benötigt. Wofür also eine solche 10-1-Dockingstation? Die Antwort ist einfach: Es gibt hier zwei elementare Einsatzgebiete: M1-MacBooks, die damit drei Displays betreiben können und Leute, die keine regulären Arbeitsplätze haben, sondern mehr mit einem Laptop mal im Büro und mal zu Hause aktiv sind. Ich gehöre zur zweiten Zielgruppe und pendele oft (vor allem seit der Corona-Pandemie) mal ins Office, mal arbeite ich aber auch von zu Hause. Für mich ist es ein Segen, wenn ich kein Ladegerät mitnehmen muss und nur ein Kabel am Arbeitsplatz anstecken muss, um gleich mit der Arbeit loslegen zu können. Im Office habe ich wie zu Hause jeweils eine Docking-Station und so muss ich nur den Laptop in den Rucksack packen und am jeweiligen Einsatzort nur ein Kabel anstecken, statt unter den Tisch zu kriechen, die Bildschirme vorrücken zu müssen oder sonstige Kabel zu suchen. Alle Kabel sind gesammelt und schön verstaut, statt ein wildes Chaos am Arbeitsplatz zu offenbaren. Es ist ein Traum.

Welche Anschlüsse sind auf der Docking-Station zu finden?