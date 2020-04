HP Elite Dragonfly-Test: Überzeugt HPs neues Flaggschiff?

A post shared by Beyondpixels_at 🎮 🎬 (@beyondpixels_at) on Dec 16, 2019 at 9:12am PST

HP Elite Dragonfly Gewicht

Ich war vom Gewicht des HP Elitebook x360 (hier geht’s zu meinem Test) schon hellauf begeistert, doch mit dem Dragonfly unterbietet HP laut Datenblatt die wichtige 1kg-Marke sogar noch. Das Gerät ist 0,99 kg – je nach Konfiguration – zu haben. Und so fällt es mir beim Praxistest sehr leicht, das Gerät mit einer Hand ohne Anstrengung in der Hand zu halten. Was aber noch wesentlich wichtiger ist, ist der Umstand, dass ich im Gegensatz zu anderen Convertibles (wie zum Beispiel dem HP Elitebook x360) dafür nicht auf Display-Größe oder innere Werte verzichten muss.

HP sparte vor allem beim Ausgangsmaterial – es handelt sich hier um ein Unibody-Gehäuse aus Magnesium – sowie unnötigen Zierleisten rund um das Display.

Kampf dem Ozeanplastik

Neben der Neuheit, dass Magnesium beim Gehäuse zum Einsatz kommt, sagt HP dem Plastikmüll in den Ozeanen der Welt den Kampf an. Das Dragonfly ist nämlich das weltweit erste Notebook, das aus Kunststoff hergestellt wurde, das aus Ozeanen gesammelt wurde. Unter anderem kommt dieses fürs Ökosystem gefährliche Plastik bei der Produktion von Lautsprecher und Gehäusekomponenten zum Einsatz. Laut internen Auswertungen kommen ca. 5% des gesammelten Plastiks bei der Herstellung zum Einsatz.

Wie auf den folgenden Bildern zu sehen, lässt sich das HP Elite Dragonfly in verschiedenen Modi verwenden. Egal, ob als Tablet, als Präsentationsgerät oder als klassisches Notebook – alles funktioniert richtig gut. Mitgedacht hat man auch beim Ausschaltknopf, der an der Seite angebracht ist und etwas raussteht, sodass man ihn leicht ertasten kann. Der Knopf auf der Seite wirkt anfänglich doch etwas ungewöhnlich, ist aber sinnvoll, wenn man an die Transformationsmöglichkeiten des Geräts denkt. Man stelle sich kurz vor, was passieren würde, würde man beim Liegen auf dem Sofa versehentlich im Tabletmodus den Ausschaltknopf mit dem Knie betätigen.