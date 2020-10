Anime Fall Season 2020: I’m Standing on a Million Lives Simulcast auf AoD

Die Anime Fall Season 2020 hat so einiges zu bieten – neben Fortsetzungen, die bereits eine riesige Fangemeinde haben (z.B. AoT Final Season oder Haikyuu Season 4 Part 2), schaffen es es auch immer Newcomer in die Line-ups. So auch der Anime-on-Demand I’m Standing on a Million Lives Simulcast, der bereits gestartet wurde. Folge 1 ist bereits verfügbar und die weiteren Episoden folgen jeweils freitags.

Worum geht’s?

Yusuke Yotsuya ist ein Eigenbrötler, der am liebsten Zeit zuhause mit seinen Videospielen verbringt. Doch als es ihn plötzlich zusammen mit zwei seiner Mitschülerinnen in ein lebensechtes Fantasy-Game verschlägt, lernt er das „unechte“ Leben von seiner harten Seite kennen. Denn als bloßer Farmer soll er plötzlich nicht nur sein eigenes Leben, sondern das von Millionen verteidigen!