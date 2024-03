Das sind die Crunchyroll Anime Awards 2024 Gewinner

Die Gewinner:innen habe ich jeweils unter den einzlenen Nomminierten gekennzeichnet.

Anime des Jahres

• BOCCHI THE ROCK!

• Chainsaw Man

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• VINLAND SAGA Staffel 2

Beste Fortlaufende Serie

• Attack on Titan (Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1)

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba SwordsmithVillage Arc)

• JUJUTSU KAISEN (JUJUTSU KAISEN Staffel 2)

• ONE PIECE (gewonnen)

• SPY x FAMILY (SPY x FAMILY Staffel 1 Cour 2)

• VINLAND SAGA (VINLAND SAGA Staffel 2)

Beste Neue Serie

• BOCCHI THE ROCK!

• Chainsaw Man (gewonnen)

• Heavenly Delusion

• Hell’s Paradise

• [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• Zom 100: Bucket List of the Dead

Bester Film

• Black Clover: Sword of the Wizard King

• BLUE GIANT

• Kaguya-sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-

• PSYCHO-PASS: Providence

• Suzume (gewonnen)

• THE FIRST SLAM DUNK

Bester Original-Anime

• Akiba Maid War

• BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- Staffel2

• Buddy Daddies (gewonnen)

• Do It Yourself!!

• Mobile Suit Gundam the Witch From Mercury

• THE MARGINAL SERVICE

Beste Animation

• Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1

• Chainsaw Man

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (gewonnen)

• JUJUTSU KAISEN Staffel 2

• Mob Psycho 100 III

• TRIGUN STAMPEDE

Bestes Charakterdesign

• Chainsaw Man

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• Hell’s Paradise

• JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• TRIGUN STAMPEDE

Beste Regie

• Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1

• Keiichiro Saito – BOCCHI THE ROCK!

• Ryu Nakayama – Chainsaw Man

• Hirotaka Mori – Heavenly Delusion

• Shota Goshozono – JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• Daisuke Hiramaki – [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

Best Kameraführung (neu)

• Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1

• Chainsaw Man

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• Heavenly Delusion

• JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• VINLAND SAGA Staffel 2

Beste Art Direction (neu)

• Chainsaw Man

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (gewonnen)

• Hell’s Paradise

• JUJUTSU KAISEN Staffel 2

• 【OSHI NO KO】

• Zom 100: Bucket List of the Dead

Beste Romanze

• Horimiya: The Missing Pieces (gewonnen)

• Insomniacs after school

• Meine ganz besondere Hochzeit

• My Love Story with Yamada-kun at Lv999

• Skip and Loafer

• Tomo-chan Is a Girl!

Beste Komödie

• BOCCHI THE ROCK!

• Buddy Daddies

• MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

• SPY x FAMILY Staffel 1 Cour 2 (gewonnen)

• URUSEIYATSURA

• Zom 100: Bucket List of the Dead

Beste Action

• Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1

• BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

• Chainsaw Man

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• ONE PIECE

Beste Fantasy

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc (gewonnen)

• Hell’s Paradise

• MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

• Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Staffel 2

• Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

• The Ancient Magus’ Bride Staffel 2

Bestes Drama

• Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1 (gewonnen)

• Heavenly Delusion

• Meine ganz besondere Hochzeit

• [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• To Your Eternity Staffel 2

• VINLAND SAGA Staffel 2

Best Slice of Life (neu)

• BOCCHI THE ROCK! (gewonnen)

• Do It Yourself!!

• Horimiya: The Missing Pieces

• Insomniacs after school

• My Love Story with Yamada-kun at Lv999

• Skip and Loafer

Bester Hauptcharakter

• Bocchi (Hitori Gotō ) – BOCCHI THE ROCK!

• Denji – Chainsaw Man

• Eren Jäger – Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1

• Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 III

• Monkey D. Ruffy – ONE PIECE (gewonnen)

• Thorfinn – VINLAND SAGA Staffel 2

Bester Nebencharakter

• Arataka Reigen – Mob Psycho 100 III

• Hange Zoe – Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1

• Kana Arima – [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• Power – Chainsaw Man

• Satoru Gojo – JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• Suguru Geto – JUJUTSU KAISEN Staffel 2

Bester „Muss unbedingt beschützt werden” Character

• Anya Forger – SPY x FAMILY Staffel 1 Cour 2 (gewonnen)

• Hitori Gotō (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

• Bojji – Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

• Miri Unasaka – Buddy Daddies

• Pochita – Chainsaw Man

• Suletta Mercury – Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury

Bester Anime-Song

• Idol – YOASOBI – [Oshi No Ko] – [Mein*Star] (gewonnen)

• KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

• Seisyun Complex – Kessoku Band – BOCCHI THE ROCK!

• Suzume – RADWIMPS feat. toaka – Suzume

• Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN Staffel 2

• WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Bester Soundtrack

• Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1 (gewonnen)

• BOCCHI THE ROCK!

• Chainsaw Man

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• Suzume

Bestes Opening

• Idol – YOASOBI – [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• innocent arrogance – BiSH – Heavenly Delusion

• KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

• Song of the Dead – KANA-BOON – Zom 100: Bucket List of the Dead

• Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Bestes Ending

• Akari – Soshi Sakiyama – JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• Happiness of the Dead – Shiyui – Zom 100: Bucket List of the Dead

• HAWATARI NIOKU CENTI (2-hundred-million-centimeter-long blades) – MAXIMUM THE HORMONE – Chainsaw Man

• Koi Kogare – milet × MAN WITH A MISSION – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• Mephisto – QUEEN BEE – [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• color – yama – SPY x FAMILY Staffel 1 Cour 2

Bestes Schauspiel – Japanisch

• Atsumi Tanezaki (Anya Forger) – SPY x FAMILY Staffel 1 Cour 2

• Kikunosuke Toya (Denji) – Chainsaw Man

• Mayumi Tanaka (Monkey D. Ruffy) – ONE PIECE

• Yoshino Aoyama (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

• Yuki Kaji (Eren Jäger) – Attack on Titan Final Staffel THE FINAL CHAPTERS Special 1

• Yuuichi Nakamura (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

Bestes Schauspiel – Englisch

• Abby Trott (Nezuko Kamado) – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• Austin Tindle (Millions Knives) – TRIGUN STAMPEDE

• Johnny Yong Bosch (Ichigo Kurosaki) – BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

• Lexi Nieto (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

• Marisa Duran (Sagiri Yamada Asaemon) – Hell’s Paradise

• Ryan Colt Levy (Denji) – Chainsaw Man (gewonnen)

Bestes Schauspiel – Kastilisch

• David Brau (Senku Ishigami) – Dr. STONE New World

• David Flores (Dot Barrett) – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

• Joel Gómez Jimenez (Denji) – Chainsaw Man (gewonnen)

• Majo Montesinos Guzmán (Anya Forger) – SPY x FAMILY Staffel 1 Cour 2

• María Luisa Marciel (Power) – Chainsaw Man

• Marta Moreno (UTA) – One Piece Film Red

Bestes Schauspiel – Lateinischamerikanisches Spanisch

• Armando Corona Ibarrola (Muichiro Tokito) – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

• Emilio Treviño (Denji) – Chainsaw Man (gewonnen)

• Gerardo Ortega (Mash Burnedead) – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

• José Gilberto Vilchis (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN Staffel 2

• Manuel Campuzano (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 lll

• Nycolle González (Suzume Iwato) – Suzume

Bestes Schauspiel – Portugiesisch

• Amanda Brigido (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

• Erick Bougleux (Kazuma) – KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson

• Guilherme Briggs (Brook) – One Piece

• Léo Rabelo (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN (gewonnen)

• Luisa Viotti (Makima) – Chainsaw Man

• Vágner Fagundes (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

Bestes Schauspiel – Deutsch

• Emilia Raschewski (Suzume Iwato) – Suzume

• Franciska Friede (Chise Hatori) – The Ancient Magus’ Bride

• Franziska Trunte (Power) – Chainsaw Man (gewonnen)

• Pascal Breuer (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

• Patrick Baehr (Gen Asagiri) – Dr.STONE New World

• Patrick Keller (Akira Tendou) – Zom 100: Bucket List of the Dead

Bestes Schauspiel – Italienisch

• Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

• Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

• Diego Baldoin (Takenori Akagi) – THE FIRST SLAM DUNK

• Federica Simonelli (UTA) – One Piece Film Red

• Max Di Benedetto (Boxxo) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

• Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man (gewonnen)

Bestes Schauspiel – Arabisch

• Basil Alrefai (Vegeta) – Dragon Ball Super

• Hiba Snobar (Anya Forger) – SPY x FAMILY Staffel 1 Cour 1

• Mohammad Dal’o (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100

• Ra’fat Bazo (Son Goku) – Dragon Ball Super

• Rosie Yaziji (Rimuru Tempest) – That Time I Got Reincarnated as a Slime Staffel 1

• Taleb Alrefai (Senku Ishigami) – Dr. STONE (gewonnen)

Bestes Schauspiel – Französisch

• Levanah Solomon (Suzume Iwato) – Suzume

• Lilly Caruso (Aqua) – KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!

• Martial Le Minoux (Suguru Geto) – JUJUTSU KAISEN Staffel 2 (gewonnen)

• Martin Faliu (Aqua) – [Oshi No Ko] – [Mein*Star]

• Yoan Sover (Gabimaru) – Hell’s Paradise: Jigokuraku

• Zina Khakhoulia (Power) – Chainsaw Man