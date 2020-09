Bestätigt! Attack on Titan Final Season Start am 6.12.2020

Es ist endlich offiziell bestätigt – nach einigen Gerüchten im Netz verkündete Wakanim vor wenigen Minuten via Twitter, dass die Attack on Titan Final Season am 6.12.2020 hierzulande im Simulcast starten wird. Somit geht die Titanensaga noch dieses Jahr in die letzte Runde.