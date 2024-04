Solo Leveling Season 2 mit erstem Trailer bestätigt

Gute Nachrichten für die Fans von Jin-Woo – das Abenteuer geht mit Solo Leveling Season 2 – Arise from the Shadow weiter. Es gibt den ersten Teaser-Trailer – viel Spaß damit!

Worum geht’s im Anime?

Vor über einem Jahrzehnt erschienen plötzlich „Gates“ – Pfade, die die reale Welt mit einer anderen Dimension verbinden. Seitdem sind einige Menschen mit übernatürlichen Kräften erwacht. Diese sogenannten Hunter verdienen ihren Lebensunterhalt, indem sie ihre Kräfte einsetzen, um die Dungeons innerhalb der Gates zu erobern. In dieser Welt ist der rangniedrige Hunter Jin-Woo Sung als der „schwächste Hunter der ganzen Menschheit“ bekannt. Eines Tages wird er tödlich verletzt, als er einen hochrangigen Dungeon zu erobern versucht und in diesem Moment erscheint ein mysteriöses Questfenster vor ihm. Am Rande des Todes beschließt Jin-Woo, die Quest anzunehmen, im Rang aufzusteigen und sich an die Spitze der Hunter zu kämpfen. (Quelle: Crunchyroll)