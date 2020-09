Haikyuu Staffel 4 Teil 2 ab dem 2.10.2020 im Simulcast bei Wakanim

Und gleich noch eine gute Nachrichten aus dem Hause Wakanim – alle, die auf die Fortsetzung von Haikyuu Staffel 4 Teil 2 warten, können aufatmen. Wakanim verkündete vor wenigen Stunden via Twitter, dass Haikyu To The Top Cour 2 ab dem 2.10.2020 im Simulcast zu sehen sein wird. Damit führt der Simulcast-Anbieter die Geschichte rund um den flinken Hinata, der die Volleyballwelt erobert, fort.

🏐 Karasuno oder Inarizaki - Welches Team wird sich beim Frühlingsturnier den Sieg erkämpfen? Neue Episoden von Haikyu!! To The Top erscheinen ab dem 2. Oktober wieder exklusiv auf Wakanim! 🔥 pic.twitter.com/TWFRiX6FwQ

Haikyuu Staffel 4 Teil 2 Simulcast-Start

Wie eingangs erwähnt, startet To the Top Cour 2 hierzulande am 2.10.2020 bei Wakanim.

Vorgeschichte

Haikyu erzählt die Geschichte von Shouyou Hinata – einen kleinen Bub mit roten Haaren und unbändiger Begeisterung für Volleyball – kennen. Seine Passion kommt von einem Erlebnis aus seiner Kindheit: Als er mit dem Fahrrad an einem Elektrogeschäft anhält, sieht er wie die Karasuno Oberschule mit ihrem Ass namens „Der kleine Titan“ die Volleyball Nationalmeisterschaften der Oberschulen gewinnt. Von diesem Zeitpunkt an verfolgt der Rotschopf nur ein Ziel: er will es seinem Idol gleich tun. Doch bis dahin gilt es noch einige Hürden zu überwinden.

Falls ihr noch an der Vorgeschichte interessiert seid, so könnt ihr euch Staffel 1-3 beispielsweise bei peppermint anime auf DVD & Blu-ray sichern, oder euch die Folgen auf Netflix anschauen. Wir haben Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3 auch gestetet.